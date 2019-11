Valtteri BOTTAS Voto 10: Che dire, weekend assolutamente perfetto. In qualifica conquista una pole a sorpresa, in gara è assolutamente il più veloce. Batte Hamilton con una sosta in più, in pista di forza e senza giochi di squadra. Corsa veramente notevole, da primo della classe.

Lewis HAMILTON Voto 10: Dovendo dare i voti alla corsa, oggi Lewis è autore di una grandissima gara, ma è comunque battuto dal compagno. Parte quinto ma in poche curve è già terzo. Poi prova una strategia differente con una sosta sola ed è strepitoso a mantenere le gomme. Nel finale però si deve arrendere al recupero di Bottas, ma comunque chiude secondo davanti a Verstappen. Poco male visto che per il terzo anno di fila il numero 1 è sempre lui. Campione infinito.

Max VERSTAPPEN Voto 8: Buon podio di Max Verstappen che comunque arriva vicini ai due rivali. L'olandese tiene il team Mercedes sulle spine, ma alla fine non riesce ad attaccare i due piloti.

Charles LECLERC Voto 6: Sufficiente, poco altro. La Ferrari oggi non aveva minimamente ritmo e quindi il quarto posto è il massimo possibile. Il problema è il divario dal leader, praticamente un minuto. Incredibile il primo stint dove il monegasco perde qualcosa come un secondo e mezzo a giro, poi con le bianche gira più veloce, ma è lontanissimo. Si consola con il punto supplementare.

Alexander ALBON Voto 7 e mezzo: Ancora sfortunato nel primo giro, bravo nella rimonta sino alla quinta piazza finale. Merita la riconferma per il prossimo anno.

Daniel RICCIARDO Voto 8: E' lui il vincitore della gara degli altri. Bravissimo a chiudere sesto, ma soprattutto a battere le McLaren che sembravano più competitive.

MCLAREN Voto 7: Tornano in alto dopo il passo falso del Messico. L'amaro in bocca è Ricciardo che arriva davanti ai due.

Sergio PEREZ Voto 7 e mezzo: Si prende un punticino, raggiunge l'obiettivo del weekend dopo lo sciagurato errore nelle libere. Parte ultimissimo, chiude a punti con una vettura non certo perfetta.

ALFA ROMEO Voto 5: Raikkonen combatte per andare nei punti, ma alla fine non chiude nei dieci. Peggio va a Giovinazzi, ancora una volta coinvolto in un pit stop lunghissimo.

Kevin MAGNUSSEN Voto 4: E' quello che fa più il gambero rispetto alle qualifiche. La sua Haas va abbastanza forte in qualifica, ma in gara crolla miseramente, chiudendo anche nella sabbia nel finale. La stagione della scuderia americana è sempre più fallimentare.

Sebastian VETTEL S.V: Parte con una vettura già con problemi e perde tante posizioni. Poi dopo solo nove giri la sospensione si rompe e lui è costretto al ritiro. Problema tecnico da analizzare. Non certo qualcosa che succede tutti i giorni.