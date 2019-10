Leclerc: "Gareggiare ad Austin è fantastico ma è necessario un bilanciamento ideale"

Non si ferma il circus. Dopo il GP del Messico, amaro per le Ferrari, si torna in pista in Nordamerica, precisamente ad Austin per il GP del Texas negli USA. A lanciare la carica è ovviamente Charles Leclerc che deve riscattare la delusione messicana. Nel terzultimo appuntamento iridato l’obiettivo è anche quello di rimandare la festa a Lewis Hamilton. Le parole del monegasco:

" Gareggiare qui è fantastico. La città è bellissima e l’atmosfera di tutto il weekend del Gran Premio è particolare, diversa da tutte le altre tappe del campionato. La pista è unica. Nel costruirla si è preso spunto da varie parti di altri circuiti celebri del mondo, una sfida molto interessante da affrontare. C’è un lungo rettilineo, ma si incontrano anche curve di tipologia diversa che fanno sì che per eccellere sia necessario avere un bilanciamento ideale. Qui si gira in senso antiorario e questo lo rende differente dalla maggior parte dei circuiti e particolare da affrontare anche da dentro l’abitacolo "

