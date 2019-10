Lewis Hamilton vince il Mondiale ad Austin se...

Sette giorni e sarà tempo di celebrare il sesto mondiale di Formula 1 in carriera per Lewis Hamilton. Dopo il convincente e inatteso successo di Città del Messico davanti a Sebastian Vettel e al compagno di squadra Bottas, la rincorsa al titolo è diventata una pura formalità. Al fuoriclasse britannico della Mercedes basterà classificarsi ottavo, a prescindere da qualunque risultato di Valtteri Bottas per chiudere il discorso e portarsi a casa il terzo titolo iridato consecutivo.

Lewis Hamilton: tutte le combinazioni per diventare Campione del Mondo

– Bottas non vince, indipendentemente dal risultato di Hamilton.

– Hamilton finisce almeno ottavo, indipendentemente dal risultato di Bottas.

– Hamilton finisce nono e firma il giro più veloce, indipendentemente dal risultato di Bottas.