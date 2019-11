Verstappen precede Vettel nelle prime libere, problemi al motore per Leclerc

La prima sessione di prove libere del GP degli USA 2019 di F1 è andata agli archivi con la migliore prestazione dell’olandese Max Verstappen, capace di scendere con la sua Red Bull fino all’1:34.057. Segue, a 169 millesimi, il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel che ha precede il thailandese Alexander Albon (+0.259). Questi tre piloti sono stati gli unici a provare davvero un time-attack serio nel corso del turno, visto che il giro dell’altra Ferrari di Charles Leclerc (alla fine settimo a +1.323) è stato cancellato per aver ecceduto i limiti della pista. Un avvio di weekend particolarissimo per via della scelta di Pirelli di liberalizzare per questa sessione l’utilizzo della nuova gomma prototipo 2020 e moltissimi team si sono concentrati su questo nuovo e particolare test rendendo difficile trarre dei dati completi da quanto abbiamo visto, considerando che soprattutto la Mercedes si è completamente disinteressata del tempo.

Hamilton ottavo, Bottas 17esimo

La scuderia di Brackley ha deciso di lavorare per quasi tutto il tempo a disposizione su questo nuovo prototipo, un prodotto che dovrebbe avere un working range più ampio per favorire squadre che hanno faticato davvero tanto quest’anno nel mettere in temperatura lo pneumatico, come Ferrari, Haas e Alfa Romeo in particolare. Lewis Hamilton è così rimasto in ottava posizione a +1.382 mentre il compagno Valtteri Bottas addirittura diciassettesimo oltre i due secondi.

Problemi al motore per Leclerc

La pista di Austin si è presentata ai piloti in pessime condizioni di asfalto e dovrà necessariamente essere sistemata in vista delle prossime due fondamentali giornate. Dopo molte lamentele da parte di tanti, lo stesso Leclerc ha accusato un problema al motore nel suo primissimo passaggio, iniziato proprio dopo aver preso uno dei bump presenti a fine rettilineo principale ed è stato richiamato ai box per verificare lo stato delle componenti della power unit. Gli accertamenti hanno evidenziato che il guasto è avvenuto nella zona della pedaliera, ma il monegasco è riuscito a rientrare in pista dopo circa trenta minuti di inattività e testare anche lui il nuovo prototipo Pirelli 2020. Il compagno Vettel, nel frattempo, ha preferito sfruttare al meglio la gomma da qualifica per mettersi provvisoriamente davanti a tutti e nella seconda parte del turno le due posizioni si sono invertite con il monegasco sulla soft e il teutonico con la nuova mescola. Anche Red Bull ha iniziato col piglio giusto e si è rivelata davvero competitiva fin dal primo run indirizzato verso il passo gara con entrambi i suoi piloti, quindi la scuderia austriaca si candida nuovamente ad assoluta protagonista del weekend.

I tempi delle libere 1 del Gran Premio degli Stati Uniti

1. Max VERSTAPPEN 1:34.057 2. Sebastian VETTEL +0.169 3. Alexander ALBON +0.259 4. Pierre GASLY +0.951 5 5. Daniel RICCIARDO +1.206 6. Romain GROSJEAN +1.299 7. Charles LECLERC +1.323 8. Lewis HAMILTON +1.382 9. Lance STROLL +1.529 10. Kevin MAGNUSSEN +1.602 11. Daniil KVYAT +1.604 12. Carlos SAINZ +1.666 13. Kimi RÄIKKÖNEN +1.797 14. Sergio PEREZ +1.914 15. Antonio GIOVINAZZI +1.980 16. Nico HULKENBERG +2.067 17. Valtteri BOTTAS +2.102 18. Lando NORRIS +2.206 19. Robert KUBICA +3.891 20. Nicholas LATIFI +7.055