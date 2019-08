Vettel su Alonso: "Non mi interessa il suo ritorno, non gli sono mai stato simpatico"

C’eravamo tanto amati, o forse non c’eravamo amati proprio mai… Il rapporto tra Sebastian Vettel e Fernando Alonso, sei titoli mondiali in due in Formula Uno, com’è ben noto, non è mai stato dei migliori. Lo spagnolo, sostanzialmente, non ha mai ritenuto l’ex Red Bull e ora Ferrari, un pilota di primissimo livello, sottolineando che vincesse solamente grazie a una vettura inarrivabile, frutto del lavoro del progettista Adrian Newey. Dall’altra parte il tedesco non ha mai voluto replicare a queste stilettate, fino a ieri.

Fernando Alonso è fresco di trionfo alla 24 Ore di Le Mans, il suo secondo in due anni nella corsa endurance più famosa al mondo.Getty Images

L’occasione è stata il post-gara di Budapest e una domanda in conferenza stampa sul possibile (e tutt’altro che scontato) ritorno dell’asturiano in Formula Uno. Mentre Lewis Hamilton e Max Verstappen hanno risposto con le classiche frasi di circostanza, Seb Vettel non ha risparmiato qualche battuta ad effetto per sottolineare il suo scarso gradimento del due volte campione del mondo. Dopo aver scherzato con l’olandese, dicendo che “potrebbe essere tuo padre vista l’età”, ha rincarato la dose con:

" Se dovesse tornare in F1? Sinceramente non mi interessa proprio. Non capisco il perché, ma penso di non essergli mai andato a genio ma, veramente, non è un fatto che attiri la mia attenzione. Dal mio punto di vista, posso dire che lo rispetto come pilota, per quello che ha conquistato nel passato e per la sua voglia di correre e mettersi in competizione attuale. Non so cosa farà, ma io sono concentrato solo su me stesso. "

Video - Finalmente il traguardo: Fernando Alonso fa doppietta a Le Mans con la Toyota 00:38

