Grande ritorno dell'Aston Martin in Formula 1: debutto nel 2021 al posto della Racing Point

La Aston Martin ha ufficializzato il proprio ingresso in Formula 1 a partire dal 2021. Non si tratta di un Pesce d’Aprile, la Scuderia britannica ha confermato il grande ritorno nella massima categoria automobilistica dopo addirittura 61 anni dall’ultima apparizione datata 1960, l’anno dopo aver vinto la 24 Ore di Le Mans.

La casa fondata nel 1913, con sede a Londra, è passata alla storia per il collegamento con il celebre personaggio cinematografico di James Bond: la macchina di 007 è un marchio conosciuto in tutto il mondo grazie a questa figura iconica e ora si mette ulteriormente in mostra accanto a Ferrari, Mercedes, McLaren, Renault, Alfa Romeo (giusto per citare i team storici) che prendono parte al Mondiale.

Aston Martin prenderà il posto della Racing Point, spinta dagli investimenti del Presidente esecutivo ovvero il magnate canadese Lawrence Stroll che è appunto l’attuale proprietario della RP, per cui guida anche il figlio Lance. La sede operativa del nuovo reparto corse sarà a Silverstone.

" Ho passato diverse notti insonni, ma devo ammettere che si è trattato di uno degli affari più emozionanti della mia vita. Adesso, con tutti i documenti sistemati, posso concentrarmi esclusivamente sulle strategie per riportare questo storico marchio a ottenere nuovi straordinari successi nel prossimo futuro. [Lawrence Stroll] "