Hamilton: "Anno negativo per lo sviluppo del motore, è incredibile quanto siano veloci le Ferrari"

Da quando ha preso il via l’era ibrida nella Formula Uno, per cui nella stagione 2014, la Mercedes ha sempre dominato in lungo e in largo sotto quasi tutti i punti di vista. Al primo posto della lista, sicuramente, la potenza della sua Power Unit, che permetteva di fare il vuoto a livello di velocità pura. Un aspetto che, tuttavia, è sparito nel corso del 2019. Già, in questa annata è stata la Ferrari a fare la voce grossa su questo aspetto. L’unico vero e proprio neo per la scuderia di Brackley.

Un punto che, tuttavia, non è piaciuto a Lewis Hamilton. Il pilota inglese, che sta per vincere il suo sesto titolo iridato in carriera, non pensa al presente, ma è già indirizzato verso il 2020 e la sua nuova vettura.

" Abbiamo tempo per il prossimo campionato. Penso che non sia stato un grande anno per noi in termini di sviluppo del motore – le sue parole riportate da it.motorsport.com – Un momento davvero difficile per i ragazzi, che hanno lavorato duramente come sempre, ma senza trovare successo in quel reparto. Ad ogni modo abbiamo avuto una grande affidabilità e speriamo che le cose rimangano così, perché è un qualcosa di cui dobbiamo essere davvero orgogliosi "

La W11 dovrà realizzare un salto di qualità a livello di potenza, come ribadisce il nativo di Stevenage.

" Ovviamente, abbiamo vinto ancora il campionato costruttori, ma spingeremo per provare a ridurre il drag e aumentare la potenza per il prossimo anno "

Il confronto con le Ferrari, spiega, è allarmante.

" L’inseguimento a Sebastian Vettel nei giri conclusivi del Gran Premio del Giappone è stato complicato proprio sui rettilinei. Il sorpasso è stato impossibile anche con il DRS e la massima potenza a disposizione, nonostante avessi a disposizione gomme più fresche. È incredibile quanto siano veloci le Rosse e quanto sia difficile sorpassarle "

