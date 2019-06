Hamilton chiude i conti con Bottas, ma questa F1 muore anche di circuiti inutili

Ciò che il Gp di Francia ha detto sul piano tecnico è di facile lettura: la Mercedes si conferma molto difficilmente battibile, Hamilton ha messo in riga il compagno Bottas dopo che le prime gare stagionali avevano illuso quest'ultimo di poter ripercorrere i passi di Nico Rosberg, la Ferrari ha avuto la conferma di non avere chances di attaccare le frecce d'argento se non su tracciati di velocità pura. Ma il dato eclatante è quello di un Gp camomilla dal primo all'ultimo giro, con la gestione delle gomme come primo obiettivo e la noia portata a sitema. Già mortificata da regole e rigidità insulse, la Formula 1 deve fare i conti anche con circuiti assurdi come il nuovo Paul Ricard.

Macchine e contorno

Dal momento in cui sono divenuti i nuovi padroni del vapore, gli uomini di Liberty Media hanno concentrato la propria attenzione esclusivamente sul lato delle macchine. Nel mirino aerodinamica estrema e motorizzazioni, con l'idea di standardizzare quante più componenti possibile sulle vetture del prossimo futuro che poco ha a che fare con la storia e il dna stesso della massima categoria. Se ne parla nei periodici incontri con Federazione e costruttori in vista della scadenza del Patto della Concordia nel 2020, si vedrà dove andrà a cadere il punto di equilibrio. L'impressione però è che, per restituire spettacolarità e pathos a questa F1, servirebbe voltare lo sguardo anche al contorno. Ovvero il peso eccessivo assunto dal paradigma dell'"investigation" e la facilità con cui si rinuncia a tracciati storici e spettacolari per correre in kartodromi colorati e insipidi come quello francese.

La Formula 1 non è una gara di durata

La tendenza evidente è quella di considerare, e di conseguenza dirigere, la F1 come una gara di durata. Sono quasi sempre campioni di gare di durata i giudici, sono sempre più da gare di durata le regole sportive - che limitano i duelli corpo a corpo disseminando di penalità ogni tipo di dinamica ravvicinata - così come quelle tecniche, a partire da gomme con cui da anni è più importante gestire che spingere. E sempre più da gare di durata sono i circuiti su cui si dipana il calendario, di cui quello francese è forse l'esempio più lampante. Non un punto di staccata se non l'orrenda chicane posticcia piazzata a metà del Mistral, asfalto colorato ovunque a 'perdonare' qualunque errore (ma non senza la mannaia della penalità, come nel caso di Ricciardo), nessuno spazio dove potersi inventare qualcosa di diverso dagli avversari. Curve veloci molto tecniche, certo, come a Montmelò. Dove infatti è stato raro negli anni assistere a gare divertenti.

Anche la pista fa la gara

Montmelò, a proposito, esce dal calendario del 2019, ed al suo posto rientra la mitica Zanvoort, in Olanda, che rischia però di rivelarsi un boomerang come questo Paul Ricard trasformato in circuito cangiante. Quello olandese è rimasto molto più fedele all'originale, ma con le velocità delle macchine di oggi si rischia di avere un secondo toboga tipo Hungaroring, con spazi di sorpasso ridotti al minimo. Il tutto dopo aver aggiunto una seconda Montecarlo col Gp di Singapore, aver ucciso Hockenheim e i suoi leggendari rettilinei nel bosco sostituendolo con una pistarella imperniata su di un tornantino, ammiccato nel recente passato ad altre amenità tecniche in India piuttosto che in Corea. Quando è evidente che sono le piste con determinate caratteristiche velocistiche - quelle storiche rimaste sostanzialmente invariate come Spa, Monza, Brasile, Austria e in parte Silverstone, e alcune nuove come Bahrein e Austin - ad offrire immancabilmente spettacolo ed emozioni.

Hamilton, che mazzata a Bottas

Passando ad un altro tipo di noia, quella davanti a cui levarsi il cappello, Lewis Hamilton ha aggiunto ai messaggi inviati alla Ferrari quello per il compagno di team Bottas: c'è poco da illudersi. Lewis ha ingranato un'altra marcia, e anche se gli imprevisti, come una domenica da zero punti, sono sempre possibili, l'inglese ha dato una mazzata psicologica che il finlandese farà fatica a metabolizzare. Ed ora punta a scavare in estate il solco decisivo per il sesto titolo Mondiale. Col record di vittorie di Schumacher già in vista.

Ferrari, segnali di reazione

A Maranello si cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno. A partire dal week end perfetto di Charles Leclerc, che ha obiettivamente raccolto il massimo sia il sabato che la domenica da una SF90 sempre piuttosto critica all'anteriore. Alcune novità portate qui, come il nuovo fondo, sono state messe da parte in attesa di approfondimenti. La nuova ala anteriore è stata invece promossa. Anche se il carico generato sull'avantreno resta insufficiente rispetto agli avversari, qualche miglioramento c'è stato, considerato che il Paul Ricard è tecnicamente comparabile a Montmelò, dove le rosse avevano avuto molte più difficoltà.

Rosse in cerca di un acuto, in Austria si può

L'evidenza dice che la Mercedes W10 è una vettura in grado di generare un carico verticale inarrivabile, dopo anni in cui erano state trazione e velocità di punta a segnarne la superiorità. Le frecce d'argento sono letteralmente piantate a terra, l'energia generata sulle gomme anteriori ed il lavoro del sistema sospensivo le rendono dominanti sul misto, tanto da avere un vantaggio anche di 10 kmh di velocità minima a centro curva, dunque con la necessità di rallentare meno degli altri per affrontare i cambi di direzione. Un dato tombale sulle ambizioni Ferrari, dove si è abbondantemente preso atto che quest'anno si dovrà puntare su qualche successo di tappa, approfittando di piste più "ospitali" rispetto a Le Castellet. Come l'Austria, saliscendi breve ma fatto di allunghi e staccate, in cui la SF90 può provare a mettere insieme la velocità che ha di suo in queste condizioni ed il peso reale degli sviluppi aerodinamici portati in Francia. Se farà caldo, tanto meglio.