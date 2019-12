Hamilton-Ferrari, suggestione 2021: cosa c'è di vero, i pro e i contro della trattativa del momento

Ormai è il segreto di Pulcinella: Ferrari e Lewis Hamilton immaginano un futuro insieme dal 2021, il doppio incontro con John Elkann c'è stato e ne è perfettamente a conoscenza anche Toto Wolff, che ha giudicato "legittimo" il fatto che Lewis parli con Maranello. Si tratta di una suggestione forte, tanto da aver diviso il mondo della Formula 1 tra favorevoli e contrari. E tra questi ultimi, c'è da scommetterci, si schiera Charles Leclerc.

L'ammissione di Lewis

Procedendo con ordine, sono gli stessi protagonisti ad avvalorare l'affascinante ipotesi, a partire proprio dal fuoriclasse britannico.

" "Per tanti anni non mi sono mai seduto a considerare altre opzioni, sono sempre andato dritto verso un percorso unico. Non penso ci siano grandi possibilità di modificare tale percorso, ma non credo ci sia nulla di male a guardarsi attorno. Adoro dove sono, non voglio pensare troppo velocemente ad altro, ma penso che sia intelligente da parte mia pensare a ciò che voglio in futuro, capire cosa fare nella fase finale della mia carriera. Voglio continuare a vincere, voglio continuare a essere in grado di combattere anche con questi ragazzi, con i più giovani. Non posso davvero dire cosa succederà" [Lewis Hamilton 1/12/2019 conferenza fine gara Abu Dhabi] "

Molto dipende da Toto Wolff

Lo stesso Team Principal Mercedes ha ammesso i contatti. “Nessun problema, è giusto che tutti, compresi i piloti, esplorino le opportunità per la propria carriera e prendano le decisioni migliori per sé”. Wolff non può che ribadire gli aspetti che potrebbero convincere Lewis a restare. “Noi possiamo solo fare in modo di offrirgli la macchina più veloce. E se succederà, sono convinto che andremo avanti insieme. Ma nella vita tutti hanno i loro obiettivi. Se ci lasceremo, sarò il primo ad augurargli buona fortuna”. Tuttavia parla sapendo di essere probabilmente decisivo per quanto riguarda le scelte future di Lewis. Se resterà al timone Mercedes è probabile che Hamilton prolunghi, se al contrario dovesse cercare altre esperienze (si è parlato anche di ruoli in Fia o Liberty media, con la ferrari pronta a mettersi di traverso), un addio di Lewis sarebbe decisamente più probabile.

Video - Hamilton: "Battere il record di titoli di Schumacher? Voglio correre ancora diversi anni..." 00:39

Versione Ferrari

Nemmeno a Maranello smentiscono nulla, ed anzi lasciano intendere di essere ben disposti ad intavolare la trattativa. “Siamo contenti dei piloti che abbiamo al momento - ha detto in proposito Binotto -, che saranno con noi anche per la prossima stagione, al termine della quale inizieremo a discutere sul da farsi. Sapere che Hamilton potrebbe essere disponibile nel 2021 è una cosa che non può che renderci felici, è un pilota fantastico”. Nessun bisogno di traduzione, evidentemente.

Perché sarebbe un affare: i pro

Naturalmente l'occasione si presenta ghiotta: sia per quel che riguarda il lato commerciale, e la presumibile infornata di sponsor a supporto dell'operazione, sia per quanto riguarda l'esborso, visto che il pilota britannico, a 34 anni, è oggi molto più interessato a cercare nuovi stimoli, magari soddisfacendo quel "sogno rosso" che anche lui ha avuto da bambino, che non ai soldi. Vincere sulla rossa, va da sé, sarebbe il modo più trionfale per chiudere la carriera. Sul piano tecnico c'è poco da dire: Hamilton è il Re indiscusso della Formula 1, e anche all'atto finale di Abu Dhabi non ha perso l'occasione per rimarcarlo.

Dall’età a Leclerc, perché evitare: i contro

Lewis è il Re indiscusso oggi. Nel 2021, alla soglia dei 36 anni, chissà. E forse è un elemento da tenere in considerazione nella valutazione tecnico-fisica del pilota. Ma il vero punto debole di tutta l'operazione ha un nome ed un cognome ben precisi: Charles Leclerc. Dopo una stagione come quella appena trascorsa con Vettel, ed un'altra da affrontare nel 2020, ha davvero senso rischiare di tarpare le ali al ragazzino? Perché Charles avrebbe potuto - giunto in Ferrari 20enne e pure con un anno di anticipo sul programma originario - mettersi comodo a fare esperienza in attesa che Vettel portasse a termine coi gradi di capitano il proprio contratto con Maranello. Ma il monegasco ha fretta ed una sconfinata ambizione, il ruolo di studente gli è andato stretto fin dalle prime gare, tanto che Binotto è già costretto a rivedere le regole d'ingaggio in ottica 2020. Come potrebbe andare meglio con una figura ancora più ingombrante come quella di Hamilton? Per ora Leclerc fa spallucce, dicendosi "sempre contento di imparare dai migliori". Ma se dipendesse da lui, è certo che il secondo sedile Ferrari andrebbe a Ricciardo o Hulkenberg, per fare i due nomi più spesso accostati a Maranello negli ultimi mesi.