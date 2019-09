Tre vittorie consecutive non si vedevano da addirittura undici anni a Maranello, la Ferrari è risorta e ha dominato l’ultimo mese del Mondiale F1: il doppio sigillo di Charles Leclerc tra Spa e Monza, poi il trionfo di Sebastian Vettel a Singapore hanno rianimato il Cavallino Rampante che ora sogna in grande. Recuperare lo svantaggio nei confronti di Lewis Hamilton (il monegasco è attardato di 96 punti, il tedesco si trova a 102 lunghezze) è davvero molto complicato ma il Campione del Mondo in carica non può dormire sonni tranquilli quando mancano sei gare al termine della stagione e il britannico, quarto domenica a Marina Bay, sembra essere relativamente preoccupato come traspare dalle dichiarazioni rilasciate a Marca.

Lewis Hamilton è stato molto chiaro:

" Abbiamo fatto un ottimo lavoro a inizio anno e abbiamo questo vantaggio ma il divario può scomparire facilmente. Ho un buon margine ma non ho ancora vinto il Mondiale. Penso che la Ferrari abbia avuto una buona macchina per tutto l’anno ma che non sempre abbia funzionato correttamente, ora hanno trovato la giusta via e sarà difficile batterli anche perché sono molto veloci in rettilineo: in questo momento non possiamo competere con loro. La Ferrari ora è migliore, noi dobbiamo lavorare sodo e andare avanti. "

Il sesto titolo iridato è vicino ma questa Rossa fa paura a tutti…