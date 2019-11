Hamilton imprendibile nelle libere 2: Leclerc è 2° davanti a Verstappen e Vettel

Dopo una prima sessione senza squilli Lewis Hamilton batte un colpo e si aggiudica con grande autorità la seconda sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2019, terzultima tappa del Mondiale di Formula 1. Il fuoriclasse britannico della Mercedes, ormai prossimo a laurearsi campione del mondo per la sesta volta in carriera, ha impressionato positivamente sul ritmo ed ha dettato il passo nella simulazione di qualifica disputata sia con gomma dura che la morbida facendo segnare un notevole miglior tempo assoluto di 1’33″232 anche grazie ad una buona scia della Williams di Kubica usufruita nel lungo rettilineo di Austin (6 km/h in più rispetto al compagno di squadra Bottas in quel punto).

Leclerc insegue a 3 decimi

Hamilton ha rifilato tre decimi ai suoi due primi inseguitori Charles Leclerc e Max Verstappen, staccati per la precisione di 301 e 315 millesimi dalla vetta. Il monegasco della Ferrari ha perso circa 4 decimi nei confronti di Hamilton solo nel secondo settore per poi difendersi egregiamente nel T1 e nel T3, dimostrando comunque un buon feeling con la sua SF90 nelle sezioni più tecniche in attesa di spingere al massimo in qualifica con le mappature del motore. Buona prestazione sul giro secco e ottimo passo gara anche per Verstappen, chiamato ad un weekend senza sbavature per lottare fino in fondo per la vittoria grazie ad una Red Bull storicamente molto competitiva in Texas.

Seconda sessione in sordina per Vettel

Turno pomeridiano in sordina invece per il tedesco Sebastian Vettel, quarto classificato a causa di un time-attack non esaltante in cui ha pagato addirittura 4 decimi rispetto al compagno di squadra Leclerc nel T1 ed un totale di 658 millesimi dal miglior tempo di Hamilton. Quinta piazza abbastanza allarmante in vista delle qualifiche di domani per il finlandese Valtteri Bottas, distante 813 millesimi dal leader sul giro secco ma solido e costante nel long-run con gomme medie. Sesto a 1.202 il thailandese Alexander Albon con la Red Bull, mentre ha impressionato positivamente il francese Pierre Gasly col settimo tempo a 1.277 alla guida di una Toro Rosso in grande crescita. Segnale positivo finalmente per l’Alfa Romeo che è riuscita a piazzare Antonio Giovinazzi nella top10 appena alle spalle della McLaren di Carlos Sainz e della Racing Point di Lance Stroll.

I tempi delle libere 2 del Gran Premio degli Stati Uniti

1. L. Hamilton Mercedes 1’33″232

2. C. Leclerc Ferrari +00″301 1’33″533

3. M. Verstappen Red Bull +00″315 1’33″547

4. S. Vettel Ferrari +00″658 1’33″890

5. V. Bottas Mercedes +00″813 1’34″045

6. A. Albon Red Bull +01″202 1’34″434

7. P. Gasly Toro Rosso +01″277 1’34″509

8. C. Sainz McLaren +01″435 1’34″667

9. L. Stroll Racing Point +01″512 1’34″744

10. A. Giovinazzi Alfa Romeo +01″607 1’34″839

11. D. Ricciardo Renault +01″692 1’34″924

12. D. Kvyat Toro Rosso +01″743 1’34″975

13. N. Hulkenberg Renault +01″756 1’34″988

14. L. Norris McLaren +01″793 1’35″025

15. S. Perez Racing Point +01″877 1’35″109

16. K. Raikkonen Alfa Romeo +02″155 1’35″387

17. K. Magnussen Haas +02″210 1’35″442

18. R. Grosjean Haas +02″557 1’35″789

19. G. Russell Williams +03″517 1’36″749

20. R. Kubica Williams +04″051 1’37″283