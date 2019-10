Hamilton: "La Ferrari non è un'opzione per il mio futuro, sbagliano ad avere 1° e 2° pilota"

La situazione in Ferrari è elettrica dopo quanto successo durante il GP di Russia, l’ordine di scuderia impartito a Sebastian Vettel ha generato dei malumori rilevanti e il tedesco non ha gradito l’episodio attaccando Charles Leclerc e la scuderia subito dopo la corsa (da lui conclusa con anticipo a causa di un problema alla parte ibrida del motore dopo essere stato in prima posizione per metà corsa). Ieri si è parlato tanto a Maranello per cercare di ricompattare la squadra che, prima della battuta d’arresto a Sochi, aveva vinto tre gare consecutive e sembrava essere in possesso della monoposto migliore ma è innegabile che ci siano delle frizioni tra i due piloti.

Il tema del possibile approdo di Lewis Hamilton in rosso torna così a galla dopo le tante indiscrezioni dei mesi scorsi ma il Campione del Mondo ha smentito chiaramente qualsiasi interessamento in un’intervista concessa al sito svizzero Blick:

" La Ferrari non è un’opzione anche se non ho dubbi che potrei anche cambiare alcune cose in meglio lì. Ma non è il mio obiettivo. Ci sono voluti sei anni per rendere la Mercedes una squadra vincente e portarla al vertice. Adesso siamo in un’atmosfera piena di amore, apprezzamento e rispetto. Non è qualcosa che puoi semplicemente buttare via "

Il britannico, in scadenza di contratto nel 2020 con le Frecce d’Argento, ha poi parlato dei suoi avversari:

" Sebastian? Ero felice per lui a Singapore. Non dirò mai qualcosa in pubblico sulla sua situazione in Ferrari. Probabilmente non ha vissuto dei bei mesi quando si è trovato di fianco un nuovo e forte compagno. La Ferrari ha sempre avuto la filosofia di gareggiare con un numero 1 e un numero 2. Credo che questa non sia una bella filosofia "