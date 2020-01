Hamilton-Mercedes condannati a stare insieme, Vettel in Ferrari oltre il 2020?

La suggestione Lewis Hamilton in Ferrari, pur vera e verificata, ha avuto vita breve. La scelta di Ferrari e Red Bull di legarsi a lungo termine rispettivamente a Charles Leclerc e Max Verstappen ha tolto frecce all'arco del campione britannico, che contava sulle due opzioni anche per avere maggiore forza contrattuale nell'eventuale rinnovo con Mercedes. Che, a questo punto, avverrà con tutta probabilità fino al 2022, dunque per tre stagioni.

Il coltello dalla parte del manico

Va da sé che, se Lewis contava di alzare il proprio ingaggio da Toto Wolff sfruttando la corte della Ferrari e l'eventuale opzione Red Bull, ora dovrà "accontentarsi" di continuare a guadagnare circa 50 milioni l'anno. Del resto il coltello dalla parte del manico non ce l'ha nemmeno la Mercedes, a sua volta 'obbligata' a tenersi stretto l'anglo-caraibico visto che Verstappen non è più un possibile obiettivo post 2020. Il mantenimento dell'attuale ingaggio, oltre che dello status di dominus assoluto all'interno del team, sono il naturale compromesso fra le due parti. Ma se la parte fissa resterà invariata, Lewis strapperà comunque diversi bonus in caso di vittoria Mondiale, visto che con un ulteriore successo affiancherebbe Michael Schumacher a quota 7 titoli e potrebbe poi puntare a divenire il pilota più vincente di sempre.

Vettel, futuro incerto

A fronte dei rinnovi di cui sopra, resta fortemente incerto il futuro di Sebastian Vettel, chiamato ad un 2020 di riscossa oltre che a decidere cosa fare alla fine del prossimo Mondiale. Si è parlato di ritiro dalla Formula 1, e si è parlato di un possibile approdo in McLaren. Quel che è certo è che vengono a mancare l'opzione Red Bull - da sempre vista come un 'porto franco' da Seb ma ora improponibile con Verstappen al timone - e presumibilmente quella Mercedes, che culla sempre l'idea di un pilota tedesco ma si tiene stretta Hamilton. E allora ecco che dalla Germania si rincorrono le voci sulla possibilità di un prolungamento di contratto in Ferrari, ovviamente a determinate condizioni.

La convivenza con Leclerc

La prima è quella di fare un passo indietro sul piano agonistico, che sarebbe decisamente più agevole se Seb riuscisse a coronare il sogno Mondiale al volante della Rossa nel 2020. Perché è evidente che Maranello ha puntato su Leclerc nel medio-lungo termine, e Sebastian non potrebbe certo pretendere un trattamento anche solo paritario dal 2021 in avanti. Dovrebbe essere un Vettel stile Spa 2019, pronto a dare man forte al giovane e rampante compagno di squadra. Un'idea che cozza decisamente con le velleità odierne del tedesco, ma che potrebbe avere molto più senso fra un anno, quando le alternative potrebbero essere scarse ed il nuovo regolamento tecnico potrebbe mischiare le carte anche dal punto di vista delle prestazioni dei piloti.

La questione economica

Naturalmente un prolungamento del rapporto Vettel-Ferrari dovrebbe poggiare su basi economiche ben diverse da quelle attuali. Se per il 2020 Binotto punta giustamente a salvaguardare l'investimento, progettando una macchina che si adatti meglio della SF90 alle peculiarità tecniche di Seb, nel 2021 cambierebbe tutto. Si consideri che Leclerc, bonus esclusi, ha firmato fino al 2024 per circa 45 milioni totali, somma che ad oggi Sebastian intasca in una sola stagione. Un eventuale prolungamento sarebbe a cifre simili a quelle del monegasco, se non inferiori.

Charles Leclerc (l.) und Sebastian Vettel (r.)Getty Images

Opzione Ricciardo

L'ipotesi prolungamento di Vettel con la Ferrari nasce in primis dalla penuria di alternative concrete: Hulkenberg è uscito di scena e perderà almeno un anno di F1, Giovinazzi è tutto da verificare e la scelta di un pilota italiano non è comunque mai in cima alle esigenze di Maranello, Lando Norris è destinato a restare in McLaren. L'unica vera opzione per il secondo sedile di Maranello sarebbe Daniel Ricciardo, che si sente "parcheggiato" in Renault e guarda già al 2021. Certo l'australiano non è tipo da fare il secondo a nessuno, e non gli fanno difetto né la velocità né soprattutto la concretezza quando c'è da mettere punti in tasca. Tuttavia la Ferrari sarebbe la sua unica possibilità per rientrare in un top team dopo il doloroso addio alla Red Bull, e quindi non sarebbe un grosso problema, almeno all'inizio, il ruolo di secondo. A Maranello l'idea piace, per la considerazione tecnica che si ha di Daniel e per le implicazioni commerciali che l'operazione potrebbe avere sul mercato australiano. A meno che non si ritrovi un Vettel rigenerato, pronto a guadagnare molto meno e pronto a rinunciare alle lotte fratricide a vantaggio della squadra.