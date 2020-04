Hamilton: "Mi manca correre in pista su una F1 ogni giorno di più. Ma è occasione per migliorare"

Mercedes' British driver Lewis Hamilton attends a press conference at the Albert Park circuit ahead of the Formula One Australian Grand Prix in Melbourne on March 12, 2020

Mi manca correre, lo sento ogni giorno di più.

Questa è l’amara confessione di Lewis Hamilton riguardo questo particolare momento della storia. Il sei volte campione del mondo della Formula Uno sta vivendo con sofferenza questa pausa forza che sta lasciando “un grande vuoto” nella vita del pilota della Mercedes. Una ulteriore dimostrazione della frustrazione che sta vivendo il nativo di Stevenage. Molti altri suoi colleghi (soprattutto quelli più giovani) stanno trascorrendo il loro tempo sfidandosi in Gran Premi virtuali, per provare a vincere la noia. Lewis Hamilton no. Il mondo del virtuale non è di suo interesse. A lui manca la pista. Manca la sfida e tornare a battagliare per andare a ritoccare i suoi record nella massima categoria del motorsport.

Il suo stato d’animo è stato spiegato in maniera perfetta tramite i suoi social networks, nei quali ha voluto scrivere:

Mi manca correre ogni giorno. Questa è la prima volta da quando avevo otto anni che non ho potuto iniziare una stagione. Quando vivi e respiri qualcosa che ami, ti lascia sicuramente con un grande vuoto quando non puoi farlo.

La speranza dell’inglese, e di tutti gli appassionati, è che la stagione possa prendere il via e regalarci le consuete emozioni. A quanto pare si incomincerà il 5 luglio con il Gran Premio d’Austria del Red Bull Ring per una annata compressa ma che si svilupperà fino a dicembre, per garantire un numero sufficiente di gare.

Un motivo per far tornare il sorriso sul volto del portacolori delle Frecce d’argento che, tuttavia, vuole estrarre qualcosa di costruttivo da questo lock-down a livello globale.

Ci sono cose positive dalle quali attingere da un momento simile. Tutti noi abbiamo il ​​tempo per riflettere sulle nostre vite, sulle nostre decisioni, sui nostri obiettivi, sulle persone che ci circondano e infine sulle nostre carriere. Vediamo cieli più chiari in tutto il mondo, meno animali sacrificati per il nostro piacere (ricordiamo che Hamilton da qualche anno ha intrapreso uno stile di vita vegano) semplicemente perché le nostre richieste sono molto più basse e tutti sono a casa. Non dobbiamo ripartire nello stesso modo in cui siamo entrati in questo momento difficile. Usciamo con una migliore comprensione del nostro mondo, cambiando le nostre scelte e abitudini personali. Usciamo da questo come un nuovo noi… più in forma, più sano e più concentrato, ma soprattutto, più generoso e più gentile e attento al nostro mondo e alle persone che lo compongono. Spero che lo faremo tutti.





