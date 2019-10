Hamilton: "Mi viene voglia di mollare tutto, il mondo è un disastro e a nessuno importa"

Mentre Lewis Hamilton è sul punto di sollevare il suo sesto titolo iridato (e potrebbe già farlo nel corso del fine settimana del Gran Premio del Messico, prossimo appuntamento del calendario) i pensieri dell’inglese sembrano lontani anni luce dalla pista. Nelle ultime ore, infatti, il campione inglese ha condiviso un laconico post sul suo profilo Instagram che ha sorpreso tutti gli appassionati di Formula Uno. Il messaggio, riportato da Marca.com, recita:

" Sinceramente mi viene voglia di mollare e chiudere tutto perchè vedo che il mondo ormai è un disastro e alla gente non importa. Voglio prendermi un momento per rimettere a posto i miei pensieri da solo. Grazie a tutte quelle persone a cui il mondo interessa ancora "

In precedenza il pilota della Mercedes aveva ulteriormente rincarato la dose. “Mi rattrista vedere dove stia andando il mondo. L’estinzione della razza umana è sempre più probabile con lo sfruttamento delle risorse del pianeta. Il mondo è un disastro. I leader mondiali non sono ben istruiti o a loro non interessano le questioni ambientali. L’istruzione è la chiave e ci hanno insegnato che i prodotti animali erano buoni per noi, ma ci hanno mentito per centinaia di anni.”

Hamilton parla di deforestazione, crudeltà verso gli animali, mari contaminati e problemi climatici. ed esorta tutti ad abbracciare il veganismo.

" È l’unico modo per salvare veramente il nostro pianeta oggi "

In poche parole un Hamilton che sembra profondamente colpito da ciò che lo circonda, e che non gli piace, e non è più disposto a tacere. Come personaggio globale, seguito da milioni di followers, vuole dire la sua e lanciare il suo grido di allarme. Una frustrazione che, tuttavia, riesce a non portare in pista, dato che la sua carriera prosegue spedita verso i più grandi record di sempre in F1, ma contemporaneamente la dimostrazione che il 34enne nato a Stevenage non è solamente un pilota, ma vuole anche dire la sua sul mondo attuale. E lo continua a fare con grande decisione.

alessandro.passanti@oasport.it