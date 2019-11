Hamilton: "Ogni stagione richiede molti sacrifici, ad un certo punto non vuoi più farli"

Dopo il finlandese Kimi Raikkonen, che comunque nel 2010 e nel 2011 si è fermato per dedicarsi ai rally, è Lewis Hamilton il pilota presente da più tempo in F1: il britannico fa parte del circus dal 2007 ed in quasi tutte le stagioni è stato competitivo ai massimi livelli nella lotta per l’iride.

Al sito spagnolo Marca.com l’alfiere della Mercedes è tornato, ancora una volta, a parlare in maniera sibillina circa un suo possibile ritiro. Il 34enne ha affermato:

" La mia capacità di reazione è ancora piuttosto buona. Ad un certo punto, ovviamente, puoi iniziare a perderla ma puoi allenarti per risolvere la situazione. Penso che ci sia un punto in cui non puoi continuare così. La richiesta in ogni stagione è molto alta. "

Il punto di rottura, dunque, potrebbe anche essere moto vicino:

" I sacrifici che devi fare continuamente per essere al massimo livello ogni anno sono molti, si sta molto tempo lontano dalla famiglia, dagli amici, ci sono molti sacrifici che fai e ad un certo punto senti che non vuoi più farlo. "

