Hamilton: "Preoccupato per i problemi al motore, ma la W11 mi dà buone sensazioni"

Non sono tutte rose e fiori in questo momento in Mercedes. Terminati i test 2020 di F1 a Barcellona, ci si proietta a Melbourne dove dovrebbe andare in scena il primo appuntamento iridato (15 marzo). Il condizionale è d'obbligo per via delle questioni legate all'allarme Coronavirus. Le Frecce d'Argento si presentano ai nastri di partenza con un nuovo progetto altamente performante: la W11 ha fatto vedere qualità incredibili e innovazioni notevoli. Il riferimento al DAS, dispositivo in grado di modificare la convergenza delle ruote anteriorI attraverso il movimento avanti e indietro del volante, è scontato. Tuttavia, i problemi legati al motore sono stati diversi ed è stato lo stesso Lewis Hamilton, intervistato da Roberto Chinchero di motorsport.com, a sottolinearlo

" Complessivamente abbiamo completato un buon test, ma non possiamo dire che sia stato perfetto perché abbiamo rilevato una serie di problemi che stiamo ancora cercando di risolvere. Al momento non so quanto tempo richiederà l’analisi e la definitiva soluzione di questi imprevisti, vedremo, ma se vogliamo vederla in modo positivo è meglio avere identificato queste problematiche durante i test e non nel weekend di gara. Preoccupato? Sì, certamente. Consideriamo anche che negli anni scorsi nei test pre-stagionali l’affidabilità era sempre stata ottima, mentre durante queste prove siamo ricorsi al terzo motore. Diciamo che non è lo scenario ideale, ma ho fiducia nei ragazzi che sono in sede. Non abbiamo molto tempo a disposizione, ma possono provare a intervenire per poter iniziare con il piede giusto a Melbourne "