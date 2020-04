Hamilton: "Siamo una specie fuori controllo che sta distruggendo il pianeta"

Lewis Hamilton utilizza i social per esprimere il suo parere in merito all’espansione del coronavirus. Dal proprio profilo Instagram, il sei volte campione del mondo di F1 ha espresso una sua riflessione evidenziando alcuni problemi.

Secondo l’inglese della Mercedes è pazzesco che il mondo si sia fermato e che l’aria si stia pulendo in seguito a questa crisi. Chissà perché, continua Hamilton, tutto questo stia accadendo in questo determinato momento storico. Il britannico prosegue nel suo commendo affermando come in pochi decenni siamo passati da una popolazione di due miliardi a sette. Hamilton vuole anche sottolineare come siamo diventati una specie fuori controllo che sta distruggendo il pianeta.

La speranza di Lewis è che questa emergenza globale porti ad un prezioso insegnamento per il futuro. Il 35enne nativo di Stevenage, non nuovo ad esprimere la suo opinione in merito alle diverse situazioni globali, chiude il suo post con la consapevolezza di cambiare le nostre abitudini e di modificare il modo in cui prendiamo le decisioni concludendo l’intervento con un interrogativo.