Hamilton: "Sono in grande forma e ho tante motivazioni per il Mondiale 2020"

Lewis Hamilton è pronto per la sfida. Il sei volte campione del mondo di F1 è apparso decisamente carico in vista del Mondiale 2020 nel corso della presentazione della nuova Mercedes. Il britannico è consapevole di avere a sua disposizione una macchina molto competitiva e un team con una grande mentalità vincente, forgiata da anni di successi in successione. Per questo, la caccia al settimo iride, eguagliando così il record del tedesco Michael Schumacher, è aperta.

Lewis, tra un impegno mondano e l’altro, si è preparato nei minimi dettagli per questa stagione, sapendo di dover mantenere un livello molto alto per prevalere (fonte: La Gazzetta dello Sport):

" E’ stato un inverno di allenamenti, il migliore della mia carriera. Ho cercato di capire che cosa fare per migliorare ancora come pilota, alzando il mio livello. Sono più magro, ho perso tutto il peso che non era massa muscolare, e ho una grande motivazione. So che i tifosi si aspettano il settimo Mondiale e a loro dico che il cammino per arrivarci è cominciato "

L’asso del volante made in U.K. ieri ha potuto testare la nuova W11 nello shakedown pomeridiano e a quanto pare le sensazioni sono state estremamente positive. Del resto la sua idea è piuttosto chiara:

" Io non sento alcuna pressione al momento. Mi godo il privilegio di guidare una macchina che è il risultato del lavoro di mille persone "

