Verstappen-Leclerc sarà il grande dualismo del prossimo futuro, ma per adesso c'è ancora di che fare i conti con lui, Lewis Hamilton. Che col sesto titolo Mondiale mette nel mirino più che mai i record di Michael Schumacher e spinge un po' più in là gli orizzonti di gloria dei ragazzini terribili della F1. Tra viaggi, happening, sfilate varie e sparate social, Lewis non perde un goccio di splendore agonistico, e invecchia bene come un buon vino. Le ultime due stagioni, dati alla mano, sono state al limite della perfezione. E' nel miglior momento agonistico della sua carriera, e non ha la minima intenzione di farsi da parte.

Lewis repertorio completo

Controllo tattico, controllo mentale, freschezza atletica, testa e piede; c'è tutto ciò nel Lewis Hamilton delle ultime due stagioni, quello che si è completato definitivamente dopo la delusione mai digerita del Mondiale sfilatogli da Nico Rosberg nel 2016. Lo scorso anno aveva rasentato la perfezione per avere tecnicamente ragione della Ferrari e mentalmente ragione di Vettel. Quest'anno si è concesso un passaggio a vuoto ad Hockenheim, ma si è anche scoperto ineditamente gestore di situazioni e strategie, in possesso di una visione di gara invidiabile, come in Messico e in Usa. Non è stato certo l'anno per lui più impegnativo, ma resta il fatto che quando c'è da alzare il livello, lui viene sempre fuori. Non necessariamente nel modo in cui te l'aspetti.

Binomio perfetto

Ma il sesto titolo Mondiale, e i record di Michael Schumacher pericolosamente traballanti, sono anche e soprattutto il risultato di un binomio perfetto, tra i più forti se non il più forte che la Formula 1 ricordi. In un lustro alla McLaren Lewis aveva messo le mani su un Mondiale, ma è stato il passaggio al team di Brackley, caldeggiato e mediato da Niki Lauda, a rappresentare la vera svolta sportiva dell'anglo-caraibico. Che a sua volta è divenuto faro e punto di riferimento dell'intero team, in un connubio che non ha lasciato che le briciole agli avversari. E che guarda già alla rivoluzione tecnica post 2021.

Ferrari, quanti dubbi

Se Hamilton fa festa, in casa Ferrari sono tornati i dubbi. Soprattutto sulla gestione delle gomme, inattesa zavorra per la SF90 sui saliscendi texani. Segnali chiari già dal venerdì, e ribaditi in gara con un ritmo che sembrava aver riportato le rosse all'incubo di Budapest. A Maranello hanno trovato il carico verticale, ma la finestra di utilizzo delle gomme resta critica, e su alcune piste può diventare una condanna, come nel primo stint di Austin.

Se la gomma è un fattore

Detto che buona parte della superiorità Mercedes si è basata anche quest'anno sulla capacità di ottimizzare l'utilizzo delle coperture, viene da chiedersi, nel momento in cui Fia e Liberty Media sono tanto impegnate nel proporre soluzioni in cerca di equilibrio e spettacolo, se le gomme debbano essere davvero un fattore così decisivo. Non tanto per prestazioni e finestre di utilizzo, non solo perché 10° in più o in meno sull'asfalto possono cambiare totalmente un panorama tecnico, ma anche e soprattutto per lo spettacolo in pista. Ci si scervella su come neutralizzare l'effetto scia, su come diminuire gli effetti dell'aerodinamica, su come facilitare i duelli ravvicinati, e poi si corrono gare in cui la prima mansione del pilota è allungare il più possibile lo stint di gara e fare una sosta in meno, da perfetto tassista. Meglio sarebbe tornare ad avere gomme che si sfaldano dopo 20 giri, o al contrario che durino all'infinito: purché si possa spingere sempre al 100%.

I misteri del motore Ferrari

A fare parecchio rumore, ad Austin, sono state anche e soprattutto le dichiarazioni di Max Verstappen, che hanno rimesso al centro della scena le ripetute voci sulle prestazioni monstre del motore Ferrari. Prima del week end americano la Fia aveva emanato delle direttive sul flussometro benzina, direttive che socondo molti osservatori avrebbero finalmente limitato la power unit di Maranello, che secondo l'olandese ad Austin è andata male perché "è ciò che accade quando si smette di barare". Mattia Binotto ha reagito male, parlando di dichiarazioni deludenti, e ricordando come la miglior velocità massima sul dritto sia stata comunque delle rosse. Di certo attorno al motore della Ferrari si sta materializzando un balletto stucchevole, in cui tanti alludono ma nessuno fa un passo ufficiale, mentre la Fia dice che fin qui è tutto regolare e che solo una richiesta ufficiale da parte di un altro team può portare a verifiche tecniche. Che paradossalmente Binotto invita a fare ma nessuno fa la prima mossa. Le grandi manovre per il 2021 sono già iniziate, quelle per il 2020 anche.