Il DAS, il motore Ferrari e l'ambiguità Fia sulla guerra Mercedes-Cavallino

" La FIA annuncia che, dopo approfondite indagini tecniche, ha concluso la sua analisi del funzionamento della Power Unit della Scuderia Ferrari e ha raggiunto un accordo con il team. Le specifiche dell'accordo rimarranno tra le parti". "

È bastato questo comunicato, e la Formula 1 è tornata ad essere simile ad una spy story, proprio come all'epoca del clamoroso passaggio di progetti da Ferrari a McLaren.

Le polemiche sul DAS Mercedes

Già la scoperta in mondovisione del DAS, il sistema di sterzo assistito della Mercedes, aveva sollevato un mezzo polverone. Anche perché la Federazione si era affrettata a dargli il via libera per il 2020 vietandolo però a partire dal 2021, con un occhio al Budget Cap. Ferrari ha sottolineato come ci avesse lavorato considerandolo però rischioso proprio a livello regolamentare, Helmut Marko ha parlato direttamente di correttore di assetto e dunque di sistema illegale. Tanto che qualcuno non escludeva a priori una protesta ufficiale da parte di entrambi i team a Melbourne. Ma l'annuncio dell'accordo Fia-Ferrari sembra mettere tutto in ghiacciaia.

Motore 2019, resta il mistero

Perché è evidente che il comunicato della Federazione chiude la questione senza dire nulla. E lasciando aperte diverse questioni sulla regolarità o meno della power unit 2019 di Maranello, e non meno su quanto potrà accadere quest'anno. La Federazione chiude l'indagine, quindi in teoria non ha raggiunto prove di irregolarità nelle diverse occasioni i cui ha esaminato i motori Ferrari.

Tuttavia l'accordo che resta fra le parti non può che alimentare i dubbi sull'ambiguità dell'archiviazione del caso: se tutto era regolare perché non dirlo chiaramente? E se invece l'accordo nascondesse l'aver evitato una penalizzazione, o peggio una squalifica, alla Scuderia più prestigiosa? E ancora, se fosse una 'compensazione' del DAS Mercedes in vista della stagione che va (forse) ad iniziare?

Mattia Binotto, Team Principal Ferrari per il secondo anno alla guida della Scuderia del Cavallino RampanteGetty Images

Una vittoria politica di Binotto?

Perché c'è chi, anche all'interno del paddock, pensa che dietro tutto ciò si celi, una volta tanto, un successo politico del Cavallino. Che avrebbe agito esattamente come la Mercedes in altre occasioni, DAS compreso, ossia giocando d'anticipo. Da Maranello sarebbero partite diverse lettere a Nicholas Tombazis relative all’utilizzo della power unit e dell’intercooler, nelle quali sono stati chiariti tutti i dubbi riguardanti le interpretazioni delle aree grigie del regolamento.

Interpretazioni che avrebbero ottenuto tutte le autorizzazioni per iniziare la stagione senza il continuo balletto di polemiche che ha contraddistinto il mondiale scorso. Di qui l'ipotesi che il problema della lentezza della rossa in rettilineo e del drag, emerso a Barcellona, possa essere in buona parte bilanciato una volta utilizzata la power unit al massimo del potenziale.

Una nuova spy story?

Ad arricchire l'atmosfera da spy story l'indiscrezione lanciata da Giorgio Terruzzi sul Corsera, secondo cui a rendere possibile l'indagine sui motori Ferrari sarebbe stata una 'soffiata' arrivata alla Federazione da fuori, cioè molto probabilmente da un altro team. E qui torna alla mente l'improvvida dichiarazione di Max Verstappen ad Austin, con la Red Bull che si guardò bene dal fare altrettanto.

È il doping del motorsport, e si muove nelle zone grigie del regolamento. E la Fia, con Mercedes prima e con Ferrari poi, sembra aver voluto 'tombare' ogni cosa in attesa che il regolamento tecnico 2021 funga da antidoping.

