Il GP d’Italia di Formula Uno è salvo, almeno per i prossimi tre anni. Come ha anticipato la Gazzetta dello Sport, l’Automobil Club d’Italia e Liberty Media, la società organizzatrice del Mondiale F1, hanno trovato l’accordo per il rinnovo del contratto: Monza continuerà a essere al centro del campionato iridato della massima categoria automobilistica almeno fino al 2022.

Si tratta di una notizia bellissima perché l’appuntamento brianzolo aveva più volto rischiato di uscire dal calendario a causa di problemi di budget ma fortunatamente le due parti in causa sono riuscite a raggiungere l’accordo. Il rapidissimo circuito, caratterizzato dai suoi lunghi rettilinei dove si raggiungono velocità esorbitanti e da alcuni punti di grandi impatto come la Parabolica, le curve di Lesmo, la variante Ascari continueranno a essere protagoniste nel Mondiale F1.