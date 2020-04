Il Ministro Spadafora ringrazia la Ferrari: "Stanno salvando delle vite. Vinceremo questa guerra"

Dopo l'annuncio a metà giugno, la Ferrari ha cominciato finalmente la produzione di ventilatori polmonari da destinare agli ospedali per aumentare la capienza delle terapie intensive. Questa la decisione del gruppo di Maranello che è in prima linea per aiutare tutti nella lotta al coronavirus.

Attraverso un post su Facebook, il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha voluto ringraziare la Ferrari per il gesto e per l'aiuto, il tutto per salvare vite umane.

" È italiano ed è il marchio più influente al mondo, la Ferrari. In queste settimane quel cavallino è sui respiratori polmonari. Questa guerra la vinceremo anche grazie alle tante realtà del nostro tessuto produttivo che in questi giorni hanno convertito la loro produzione industriale per salvare vite. Perché di questo si tratta, salvare vite. Per riuscirci è necessario fare gioco di squadra, avere obiettivi chiari e lavorare, tutti insieme, per raggiungerli. Ne avremo bisogno anche per affrontare la Fase 2 di questa emergenza sanitaria. Sarà necessario un grande senso di responsabilità nei confronti di se stessi e degli altri. A partire dalla politica e dal mondo produttivo "