Jacques Villeneuve accusa Michael Schumacher: "In pista non aveva rispetto"

Che Jacques Villeneuve non abbia mai avuto una grande considerazione di Michael Schumacher non è certo un mistero. Del resto, il famoso episodio di Jerez ’97 e la manovra scorretta del tedesco in curva-6 a danno del canadese non ha contribuito in positivo. La vittoria iridata in quell’anno andò al figlio del grande Gilles ma gli echi di quanto fatto dal Kaiser ancora si possono distinguere, relativamente ad alcune considerazioni dell’ex pilota della Williams sul comportamento in pista dei piloti. A detta di Villeneuve, infatti, era stato proprio Schumacher a dare il via ad un modo di fare “poco ortodosso” in pista:

" Non era rispettoso nei confronti degli altri e delle corse in generale. Le nuove generazioni sembrano animate dallo stesso modo di gareggiare. Nelle categorie inferiori, In F2 o in F3, è strano che non vi siano dei morti. Del resto, quando arrivano in F1, cambiano più volte traiettorie e si spostano in frenata. Cose che non si dovrebbero vedere "

Ha affermato Jacques, intervistato dalla testata svedese Expressen, che poi ha lodato invece l’agire dell’attuale riferimento del Circus, ovvero il cinque volte iridato Lewis Hamilton:

" Lui è un grande e fino ad ora non ha mai fatto nulla oltre i limiti. Questa è la grande differenza in pista: un pilota veloce ma pulito "

Su Schumacher junior

" In questo momento la Ferrari sta utilizzando la sua immagine anche se non è super veloce, così facendo finiranno per bruciarlo. Fino ad oggi è stato abbastanza tranquillo, ma adesso quei tempi sono passati. Se non riuscirà ad essere veloce e commetterà degli errori, probabilmente sarà criticato. Deve abituarsi a questa situazione, non c’è una via di mezzo "

