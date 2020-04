Jean Todt: "Lascerò la presidenza della FIA alla fine del mandato"

Jean Todt ha le idee chiare: alla scadenza del suo terzo mandato come presidente della FIA, ossia nel 2021, lascerà la guida della Federazione. A dichiararlo è stato proprio l’ex team principal della Ferrari, che in un’intervista concessa a Auto Motor und Sport ha parlato del futuro, non soltanto suo e della F1 ma anche dell’intero pianeta.

" Nonostante io ami quello che faccio e abbia tanta passione ed energia per questo, anche se dovessero chiedermelo, non cambierò gli statuti. L’emergenza Coronavirus? Abbiamo creato un team di crisi che si riunisce per via telematica a distanza di pochi giorni. Discutiamo su come possiamo dare un contributo al mondo, adesso e anche dopo la crisi, perché anche in questo caso ci saranno conseguenze. Fino ad oggi abbiamo vissuto troppo spesso nella nostra bolla, trascurando ciò che sta accadendo nel mondo. È anche tempo di renderci conto che abbiamo l’opportunità unica di cambiare le cose che ci sono sfuggite di mano e raddrizzarle di nuovo. In un certo senso la crisi può essere vista come un’opportunità, ma è importante trarre le giuste conclusioni e fare i passi giusti. Stiamo parlando del futuro. A volte è meglio impiegare una settimana in più per prendere le decisioni giuste. "

Il numero 1 della FIA ha poi allargato lo sguardo all’intera umanità, convinto che quest’emergenza possa e debba farci comprendere quali sono le reali priorità:

" Questa situazione sta mostrando tutta la vulnerabilità dell’essere umano. Quattordici anni fa, con un gruppo di amici tra cui Michael Schumacher, ho fondato un istituto che oggi studia malattie e lesioni al cervello e alla colonna vertebrale, con circa 700 specialisti. Ci prendiamo cura di malattie conosciute, che erano sconosciute nei dettagli e lo sono ancora. Fortunatamente, ciò non influisce sull’intera popolazione come accade oggi con il Coronavirus. Spero che la crisi apra gli occhi della gente. Bisogna essere umili e mostrare responsabilità. Viviamo in un mondo in cui enormi somme vengono investite in armi nucleari, possiamo volare sulla luna, sviluppiamo vetture autonome, ma comprendiamo ancora troppo poco di noi stessi: ora affrontiamo un virus in gran parte sconosciuto che viaggia e infetta il mondo senza accorgersene. Spero che tutti capiscano i segni e possano stabilire priorità diverse in futuro. "

