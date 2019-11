L'Alfa Romeo conferma Antonio Giovinazzi per un'altra stagione: il pugliese resta fino al 2020

Antonio Giovinazzi correrà in Formula Uno anche per la stagione 2020. L’Alfa Romeo Racing ha, infatti, rinnovato il contratto al pilota pugliese che avrà l’occasione di essere al volante di una vettura di F1 per la seconda stagione completa in carriera. A comunicarlo è stata la stessa Scuderia che ha elogiato il 25enne per la sua maturità, l’entusiasmo e il talento messi in mostra durante questa stagione, nonostante abbia raccolto solo 4 punti nel Mondiale, frutto del 9° posto di Monza, del 10° in Austria e del 10° a Singapore.

" Sono davvero molto felice di rimanere con questa squadra nel 2020 e sono molto grato per il supporto che mi hanno dato durante la stagione. Ho imparato davvero molto e sono sicuro che potremo fare meglio. Non sarò più un esordiente e dunque non ci saranno più scuse per me. Voglio essere competitivo fin dall’inizio del Mondiale e ripagare la fiducia che la squadra ha dimostrato nei miei confronti. [Giovinazzi dopo il rinnovo] "