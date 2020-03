Alla luce della pesante sfida che il coronavirus sta proponendo a tutto il mondo, anche la Formula Uno corre ai ripari. Il World Motor Sport Council per questo motivo ha approvato una serie di modifiche ai regolamenti della massima categoria del motorsport per quanto riguarda il 2020 ed il 2021. Ad inizio marzo, com’è ben noto, si era già deciso di ritardare l’introduzione delle normative 2021, facendole slittare al 2022. Il WMSC ha ora ufficializzato la decisione, consentendo di adeguare le normative pertinenti.

Cambia il numero massimo di Power Unit

In primo luogo cambierà il numero massimo di unità Power Unit a disposizione di ciascun pilota nel corso di una stagione. Attualmente erano 3, mentre ora questo numero sarà modificato e dipenderà dal numero di Gran Premi effettivo che potranno essere disputati in questo 2020. Un’altra novità a livello di motori: d’ora in avanti anche i loro costruttori dovranno rispettare una chiusura di 21 giorni consecutivi nei mesi di marzo o aprile.

DAS bandito nel 2021

Passiamo al secondo divieto. Dato che la tanto attesa rivoluzione tecnica è stata posticipata dal 2021 al 2022, la FIA ha imposto ai team di non sviluppare la nuova aerodinamica nel corso del 2020. Una decisione retroattiva, valevole già dal 28 marzo scorso. Sempre su questo fronte è arrivata la conferma che no, il DAS (studiato dalla Mercedes) sarà comunque bandito nel 2021.

Terza modifica. Fino a quest’anno ogni decisione doveva essere presa all’unanimità dai team di Formula Uno. D’ora in avanti, invece, sarà sufficiente avere una maggioranza di 6 squadre su 10, per un più accessibile 60%. Proprio in questa ottica, ed anche per rendere più veloce la composizione del calendario di questo campionato, tutto ancora assolutamente in alto mare, non dovrà essere votato dai team.

Un solo test per lo sviluppo degli pneumatici

Quarto ed ultimo cambiamento. I test durante la stagione per lo sviluppo delle gomme Pirelli a 18 pollici. Si tratterà ora di una sola giornata di prove per i piloti più giovani e sarà organizzata dopo l’ultimo round del campionato. Le squadre potranno schierare due monoposto in questa occasione.

