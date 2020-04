La F1 cancella il GP di Francia e punta l'Austria: "Il 5 luglio prima gara al Red Bull Ring"

Dopo Australia e Montecarlo, la Formula 1 si vede costretta a cancellare in maniera permanente dal calendario 2020 il terzo GP in calendario: il GP di Francia, in programma il 28 giugno. Casey in una nota è apparso ottimista riguardo a un possibile start il 5 luglio in Austria: "Stiamo puntando a un inizio delle corse in Europa da luglio, agosto e inizio settembre. Prime gare saranno senza fan".

Dopo Australia e Montecarlo, la Formula 1 si vede costretta a cancellare in maniera permanente dal proprio calendario un altro appuntamento quel del GP di Francia, originariamente in programma il 28 giugno prossimo. Il Mondiale di F1, qualunque saranno gli sviluppi nelle prossime settimane, non potrà dunque iniziare prima di luglio.

A dare la conferma di una notizia che era nell’aria è stata proprio la Formula 1 con un comunicato nel quale hanno parlato l’ad di Liberty Media, Chase Casey e l’amministratore delegato del GP di Francia-Le Castellet Eric Boullier:

"Vista l'evoluzione della situazione legata alla diffusione del virus COVID-19, il Gran Premio di Francia prende atto delle decisioni annunciate dallo Stato francese che rendono impossibile il mantenimento della nostra manifestazione. Gli occhi del GIP Grand Prix de France - Le Castellet si volgono già verso l'estate del 2021 per offrire ai nostri spettatori un evento ancora più originale nel cuore della Regione del Sud ". [Eric Boullier]

"Siamo stati in stretto contatto con il promoter francese durante questa situazione in evoluzione e, sebbene sia deludente per i nostri tifosi e per la comunità della F1 che il Gran Premio di Francia non si svolga, sosteniamo pienamente la decisione presa dalle autorità francesi in Francia e non vediamo l'ora di tornare presto al Paul Ricard". [Chase Casey]

Il possibile calendario di F1 con il possibile inizio in Austria (il 5 luglio 2020), Situazione aggiornata al 27 aprile 2020 Credit Foto Eurosport

Start a luglio in Austria, con doppia gara al Red Bull Ring?

A questo punto tutto lascia intendere che il Mondiale possa davvero prendere il via il 5 luglio, al Red Bull Ring di Zeltweg (Austria), dove potrebbe andare in scena anche due gare ad una settimana di distanza, l’una dall’altra, come anticipato scorsa settimana da Helmut Marko, consigliere di Red Bull Sport, proprietaria del tracciato. I funzionari austriaci si sono detti aperti ad ospitare la gara a porte chiuse, ma vogliono che tutto il personale del team di F1 rispetti un severo regolamento per quanto riguarda l'ingresso e l'uscita dal paese.

Stiamo puntando a un inizio delle corse in Europa da luglio, agosto e inizio settembre, con la prima gara che si svolgerà in Austria il 3-5 luglio. Settembre, ottobre e novembre ci vedrebbero correre in Eurasia, in Asia e nelle Americhe, concludendo la stagione nel Golfo a dicembre con il Bahrain prima del tradizionale finale ad Abu Dhabi, dopo aver completato tra le 15 e le 18 gare. Pubblicheremo il nostro calendario finalizzato non appena possibile. Prevediamo che le prime gare saranno senza fan, ma speriamo che i tifosi faranno parte dei nostri eventi man mano che avanziamo nel programma. Dobbiamo ancora risolvere molti problemi come le procedure per le squadre e gli altri nostri partner per entrare e operare in ogni paese. La salute e la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti continueranno ad essere prioritari. E andremo avanti solo se siamo certi di disporre di procedure affidabili per affrontare sia i rischi che i possibili problemi [Chase Casey, ad Liberty Media]

