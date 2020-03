La F1 è ferma, il mercato no: la Ferrari propone rinnovo a Vettel, ma con riduzione dell'ingaggio

Il Mondiale non è ancora partito e non lo farà prima del 14 giugno, data del GP del Canada che al momento è la prima gara inserita a calendario. L’emergenza coronavirus ha fermato tutto il pianeta e i motori sono spenti, le varie Scuderie stanno osservando le tre settimane di ferie e in questo modo si è liberata la finestra estiva per poter eventualmente disputare alcune gare.

Motori spenti, meccanici e ingegneri a casa, piloti ai box, ma il mercato si muove anche in pieno “shutdown”. Si sta valutando, infatti, il possibile prolungamento del contratto tra Ferrari e Vettel, che vedrà il suo accordo con la Rossa scadere proprio a fine stagione.

Chi al fianco di Leclerc? La Ferrara segue già diversi nomi

Charles Leclerc è confermato fino al 2024 e dunque si sta cercando di capire chi sarà il compagno di squadra del monegasco nella prossima stagione. Il Team Principal Mattia Binotto avrebbe offerto un rinnovo di un solo anno al 4 volte Campione del Mondo e la cifra sarebbe decisamente inferiore rispetto a quella percepita attualmente (circa 40 milioni di euro a stagione). L’eventuale stipendio futuro non è ancora stato svelato, ma si parla di un ridimensionamento importante e Vettel sarà costretto a fare una scelta molto importante, consapevole che Maranello ha comunque altre opzioni per sostituirlo (Ricciardo, Sainz e Giovinazzi i nomi seguiti).

Accettare il declassamento o andarsene? Per la prima volta in carriera Vettel non ha il coltello dalla parte del manico e, a 32 anni, potrebbe anche decidere di ritirarsi, difficilmente accetterà di accasarsi in squadre di seconda fascia che non gli permettano di battagliare per il Mondiale.