La F1 verso la Florida: c'è l'accordo per un GP a Miami a partire dal 2021

La Formula 1 ha raggiunto un accordo in linea di principio con i proprietari dello stadio dei Miami Dolphins di Nfl per organizzare un Gran Premio nella città della Florida dal 2021. Sembra concretizzarsi l'obiettivo di Liberty Media, proprietaria del Circus, di organizzare una gara del Mondiale a Miami. La proposta prevede che il Gran Premio venga disputato intorno allo stadio all'Hard Rock Stadium dei Dolphins, nel centro cittadino. Gli organizzatori devono tuttavia affrontare una serie di ostacoli, inclusa l'approvazione della Contea di Miami-Dade: si registra al momento una notevole opposizione locale all'ipotesi di avere un Gran Premio in città. I residenti hanno espresso preoccupazione per il traffico, il rumore e l'inquinamento.

La proposta riguarda interamente terreni di proprietà di Stephen Rosso, proprietario dei Miami Dolphins. E l'evento evoca il breve Gran Premio di Caesar Palace che si è tenuto due volte in un parcheggio del casinò di Las Vegas nel 1981 e nell'82. Il responsabile commerciale della F1, Sean Bratches e Tom Garfinkel, amministratore delegato dell'Hard Rock Stadium, hanno sottolineato i vantaggi finanziari per la città. "Con un impatto annuale stimato di oltre 400 milioni di dollari e 35.000 pernottamenti - si legge nella nota - il Gran Premio di Miami di F1 rappresenterà una spinta economica travolgente per il sud della Florida ogni anno". La F1 ha già in calendario una gara negli Stati Uniti, il del Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin, in Texas.