La Ferrari 'copia' la Mercedes: nei test a Montmelò con due macchine diverse

Finora è noto soprattutto ciò che differenzierà il progetto 671, embrione della Ferrari F1 per il 2020, dalla progenitrice SF90: l'introduzione di elementi idraulici su entrambe le sospensioni, un assetto 'rake' più marcato, una nuova architettura della power unit, scatola del cambio e trasmissione, e di conseguenza passo, leggermente accorciati. Il tutto con l'obiettivo di aumentare il carico aerodinamico verticale senza sacrificare troppo l'efficienza sul dritto, e rendere la rossa più stabile in franata e reattiva sui tratti lenti. Ciò che non si immaginava è che a Maranello stanno approntando due diverse vetture, una 'standard' e una con la veste aerodinamica che si dovrebbe vedere in Australia, per la doppia sessione di test invernali a Montmelò. La voce ha preso consistenza nell'ambiente. L'ultimo addetto ai lavori a rivelare questo presunto retroscena è Matteo Bobbi, ex collaudatore della Minardi, oggi opinionista di Sky Sport Italia.

" Nella prima settimana Ferrari metterà in pista una versione base a livello aerodinamico, dove fare chilometri per mettere insieme il puzzle dell'affidabilità, mentre nella seconda si dovrebbe vedere la versione definitiva, molto vicina a quella che scenderà in pista a Melbourne, con la quale si cercherà la performance. Un po' in linea con la strategia Mercedes nel 2019 durante i test [Matteo Bobbi] "

Due versioni a confronto

L'idea del Cavallino sarebbe quella di mettere a confronto diretto i due progetti, in modo da minimizzare gli effetti negativi di quei problemi aerodinamici che sarebbero stati già riscontrati nelle prime prove al simulatore e in galleria del vento. Dunque dal 19 al 21 febbraio il team dovrebbe concentrarsi sull'affidabilità, mentre dal 26 al 28 febbraio la vettura sarà diversa, con un pacchetto di evoluzioni molto vicino a quello che effettivamente debutterà a Melbourne nel Gran Premio d'Australia.

Problemi in galleria del vento?

La notizia ha dato nuova linfa a coloro che, specie dalla Germania, insistono sul fatto che il progetto 671 abbia già grossi problemi di carattere aerodinamico. Vero che in Ferrari si stanno impegnando in un programma di lavoro diverso rispetto ai piani originari, probabilmente anche in seguito all'analisi dei primi dati in galleria del vento. Ciò però non vuole assolutamente dire che la nuova macchina abbia già dei problemi, valutazione peraltro impossibile da fare al momento. Del resto lo scorso anno la Ferrari si presentò in Catalogna con dati più che confortanti e una sola versione della SF90, eppure si trovò poi a inseguire per tutta la prima parte del campionato. In realtà in galleria del vento e nelle simulazioni tecniche si sta lavorando per tarare al meglio il rapporto fra il nuovo sistema sospensivo e l'aumentato carico aerodinamico provando varie e diverse configurazioni, da cui la scarsa costanza e coerenza di alcuni dati. Ma non filtra alcun timore di un progetto errato alla base, tutt'altro.

Mattia Binotto, team principal della FerrariGetty Images

L'incognita meteo

Piuttosto, un programma di lavoro così intenso sottintende rischi gestionali non del tutto prevedibili. E' fresco il ricordo, nel 2018, della prima sessione di test andata sostanzialmente a vuoto causa neve. Se anche quest'anno il meteo dovesse fare le bizze, sarebbe un bel problema per gli uomini in rosso, che hanno invece stilato un programma sui due esemplari di monoposto che dovrebbe sfruttare ogni singolo minuto delle due sessioni. La prima tre giorni al Montmelò è in programma dal 19 al 21 febbraio, la seconda dal 26 al 28. Sei giorni di test in totale, peraltro due in meno rispetto alle ultime annate.