La line-up dei test della prima giornata: Ferrari in pista con Leclerc e Vettel

Prendono il via quest’oggi i test di F1 a Barcellona (Spagna), sede della due giorni di prove che si terranno in Catalogna, importanti per deliberare alcune modifiche sulle monoposto del campionato e per acquisire informazioni circa le nuove gomme Pirelli 2020.

La Ferrari è reduce da un inizio d’annata molto complicato: nessuna vittoria e soprattutto cinque successi della Mercedes. Le Frecce d’Argento hanno messo a segno cinque doppiette che hanno il sapore della condanna. La Rossa ha cercato di scuotersi ma gli aggiornamenti presentati nell’ultimo weekend catalano, oltre ad un motore più evoluto, non sono serviti a mutare gli equilibri. Ecco che la scuderia di Maranello interpreterà i test citati in maniera molto decisa, determinata a trovare il bandolo della matassa. Saranno tre i piloti che si esibiranno alla guida della SF90: il tedesco Sebastian Vettel, il monegasco Charles Leclerc ed Antonio Fuoco. I piloti titolari si divideranno il lavoro sulle mescole mentre Fuoco, uno dei piloti che lavora al simulatore, si dedicherà alla messa a punto della macchina, insieme a Leclerc. Un dispiegamento di forze notevole proprio per invertire il trend.

La Mercedes, da par suo, quest’oggi girerà con il finlandese Valtteri Bottas, secondo alle spalle del britannico Lewis Hamilton nella corsa domenicale. L’obiettivo del team di Brackley sarà quello di conservare il proprio vantaggio sulla concorrenza e magari ampliarlo ulteriormente. In casa Red Bull, vedremo all’opera invece il francese Pierre Gasly, che sta migliorando il feeling con la RB15 anche se i riscontri del compagno di squadra Max Verstappen sono ancora lontani. Di seguito la line-up completa del day-1:

LINE-UP TEST BARCELLONA 2019 – PRIMA GIORNATA

Team Tuesday Wednesday Mercedes Valtteri Bottas Nikita Mazepin Ferrari Charles Leclerc Antonio Fuoco Red Bull Pierre Gasly Dan Ticktum Renault Nico Hulkenberg Jack Aitkin Haas Pietro Fittipaldi Kevin Magnussen McLaren Carlos Sainz/Lando Norris Oliver Turvey/Sergio Sette Camara Racing Point Nick Yelloly Nick Yelloly Alfa Romeo Callum Ilott Kimi Raikkonen Toro Rosso Daniil Kvyat Alex Albon Williams Nicholas Latifi Nicholas Latifi Pirelli testing (Ferrari) Sebastian Vettel Charles Leclerc Pirelli testing (Racing Point) Sergio Perez/Lance Stroll Sergio Perez/Lance Stroll

giandomenico.tiseo@oasport.it