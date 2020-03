La McLaren si ritira dal GP d'Australia: un suo dipendente è positivo al Coronavirus

Anche la Formula 1 è a forte rischio: la McLaren ha annunciato infatti che non prenderà parte al GP d'Australia perché un suo dipendente è risultato positivo al test sul Coronavirus.

" La persona in questione stata isolata il prima possibile, non appena ha mostrato i primi sintomi "

Carlos Sainz e Lando Norris non scenderanno in pista in Australia: ora resta da capire se il GP di Melbourne riuscirà a prendere il via...