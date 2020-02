Presentazioni, sogni, speranze; poi si va in pista per il primo test a Montmelò e la Mercedes mette subito paura a tutti. Non solo o non tanto per i tempi al cronometro - comunque già interessanti sotto parecchi aspetti - ma soprattutto per aver spiazzato tutti con l'ennesima innovazione tecnica che promette problemi. Per gli avversari.

Il sistema DAS

Lo chiamano DAS, acronimo Dual Axis Steering, e se ne è scoperta l'esistenza allorché le immagini hanno inquadrato il volante delle frecce d'argento dal camera car. Si nota chiaramente, nella fasi di accelerazione in rettilineo, che il volante arretra verso il pilota e contemporaneamente le ruote anteriori tendono a convergere leggermente verso l'interno. Operazione opposta in frenata, con lo sterzo che avanza nuovamente nella posizione di partenza e le ruote anteriori che tornano parallele. In pratica un doppio assetto mobile - ossia con auto in movimento - della sterzata, senza modifica della geometria delle sospensioni. Il che potrebbe idealmente dare parecchi vantaggi in termini di gestione delle gomme e delle relative temperature.

Il regolamento

Dalla Mercedes si sono affrettati a sottolineare come il sistema sia perfettamente regolamentare, giacché il cambio di assetto non riguarda il sistema sospensivo - consentito solo a macchina ferma - bensì lo sterzo, cui non si fa cenno nel regolamento. Dunque l'ennesimo 'buco' regolamentare sfruttato a proprio vantaggio dagli ingegneri. Si capirà col tempo se e quanto il sistema DAS possa scavare un fossato tra la W11 e la concorrenza, ma certo è un ulteriore esempio di quanto, nella Formula 1 moderna, sia importante studiare a fondo le pieghe del regolamento per trovare lo spazio giusto in cui inserirsi. Fatta la legge, trovato l'inganno. Dovrebbe essere il pane di noi italiani, ma ultimamente, dai tempi della BrawnGp, pare siano più abili Oltremanica.

"È un sistema che dovrebbe garantire ai piloti una dimensione extra nella guida - ha detto il direttore tecnico James Allison in conferenza stampa - abbiamo già presentato alla Fia il progetto e siamo convinti che la nostra idea sia perfettamente conforme alle normative". "Non aspettatevi grandi spiegazioni su ciò che avete visto nelle immagini televisive - ha chiarito Allison - si tratta di una nuova idea, che chiamiamo DAS, una novità sul sistema di sterzo a disposizione del pilota, ma non vi dico perché lo usiamo e neanche come lo usiamo. Sono orgoglioso di essere parte di una squadra che non si limita a progredire, ma prova sempre anche a trovare vie innovative".

Lewis entusiasta

Naturalmente nessuno in Mercedes ha voluto approfondire le peculiarità tecniche del sistema, ma Lewis Hamilton non ha nascosto il proprio entusiasmo. "Questo team continua a portare innovazioni. Per ora lo stiamo provando per cercare di capirne i vantaggi. La Fia ha dato l’ok e per quanto mi riguarda alla guida non ci sono state preoccupazioni".

La versione Fia

Effettivamente, come detto da Allison e Hamilton, la Federazione ha dato un sostanziale via libera al sistema dal punto di vista della regolarità, mentre vuole approfondire sul fronte sicurezza. Ossia verificare che il movimento dello sterzo sia sicuro e non pregiudichi l’incolumità del pilota.

Gli avversari

Il solo Carlos Sainz, a Sky Sport, ne ha voluto accennare: "L'abbiamo visto - ha detto lo spagnolo della McLaren - sembra chiaro che consenta loro di aprire e chiudere le gomme in rettilineo per guadagnare velocità, raffreddarle in modo diverso e quindi usurarle di meno, possono essere diversi i parametri in gioco. Sembra molto facile da vedere, più difficile era pensarlo prima".