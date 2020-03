La Racing Point attacca la McLaren: "Ci accusano di copiare la Mercedes? Pensino ai loro fallimenti"

Appena scesa in pista, nel corso della prima giornata dei test pre-stagionali del Montmelò, la Racing Point aveva suscitato parecchie polemiche all’interno del circus. La nuova RP20, infatti, appariva la copia perfetta della W10 della Mercedes della scorsa annata. L’unica differenza visibile era la colorazione, rosa contro argento, per il resto ogni minimo dettaglio faceva tornare alla mente la monoposto con la quale Lewis Hamilton aveva centrato il suo sesto titolo iridato nella massima categoria del motorsport.

Anche i risultati messi subito in mostra da Sergio Perez e Lance Stroll hanno spaventato i rivali, con una vettura che, dopo anni complicati, si è dimostrata spesso ai vertici della classifica. Un andamento che ha insospettito molti e che da casa McLaren non sta proprio andando giù. Da Carlos Sainz ad i tecnici della scuderia di Woking, infatti, sono arrivate le prime accuse per una monoposto che assomiglia “troppo” alla Freccia d’argento 2019. La risposta della Racing Point è giunta secca come riporta Marca. “Non c’è stato nessun trasferimento di informazioni con la Mercedes, se in McLaren pensano così è solo perchè sono frustrati. Quando una rivale decide di fare un reclamo simile è solamente perchè loro non hanno svolto un buon lavoro. Noi, invece, abbiamo a disposizione un team che ha stretto i denti per mesi, non avendo il budget McLaren, ma che ha ottenuto grandi risultati”, le parole di Andy Green, responsabile tecnico della Racing Point che rincara la dose. “Se pensiamo alla loro situazione, con quei soldi e quella squadra e vedere che non si migliora dev’essere davvero frustrante. Non è colpa nostra se non hanno mosso passi in avanti. Dal nostro punto di vista siamo orgogliosi, quando gli avversari si lamentano e criticano significa che sei nella giusta direzione”.

