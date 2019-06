La Renault è pronta a sostituire Nico Hulkenberg in vista della stagione 2020

Non siamo nemmeno arrivati al giro di boa di metà stagione per quanto riguarda il campionato mondiale di Formula Uno 2019 che è già tempo di pensare alla prossima annata. Tra le scuderie che potrebbero cambiare volto c’è, senza dubbio, la Renault che in vista del 2020 dovrà fare un salto di qualità sia a livello di piloti che, soprattutto, di vettura.

Il team principal Cyril Abiteboul ha rilasciato una intervista al sito inglese Crash.net e ha spiegato che la line up del Mondiale 2020 non sarà affatto scontata. “Prenderemo in considerazione altre opzioni oltre a Nico Hulkenberg – spiega – al quale scadrà il contratto al termine di questa annata. Anche se sappiamo perfettamente che il pilota tedesco è parte integrante del nostro team e ha reso possibile la nostra crescita, non possiamo escludere altre strade in vista del prossimo campionato”.

Abiteboul prosegue nella sua analisi. “Francamente la situazione è fluida, abbiamo Daniel Ricciardo con due anni di contratto mentre per quanto riguarda Nico andrà in scadenza a fine 2019. Ci sono, tuttavia, una serie di opzioni che non posso rivelare che potrebbero decidere la situazione da una parte o dall’altra, per cui vedremo nei prossimi mesi”.

Per Hulkenberg arrivano parole che sanno di addio. “Nico ha fatto tantissimo per la Renault e l’ha portata in alto dalle ultime fila. Non lo dimenticheremo in nessun modo in fase valutativa, ma dobbiamo anche guardare ogni possibilità, come stanno facendo tutti, e come sono sicuro che anche Nico stia effettuando”. Sul fronte delle tempistiche, si può dire che ci stiamo avvicinando ad ampi passi al momento clou in vista delle decisioni sul futuro. “Vedremo, penso che dopo la pausa estiva avremo le idee più chiare, ci metteremo al tavolino e valuteremo ogni aspetto”.

Ci sarà un nuovo pilota al fianco di Daniel Ricciardo in vista del Mondiale 2020? Sentendo le parole di Abiteboul, effettivamente, non sarebbe da escludere, ricordando che proprio 12 mesi fa Esteban Ocon fu molto vicino alla scuderia francese. Si attendono novità nelle prossime settimane, con la certezza che il team transalpino dovrà soprattutto proporre una nuova monoposto di livello, prima di pensare ai piloti.

