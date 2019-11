La Toro Rosso conferma i piloti per il 2020: ci saranno Gasly e Kvyat con la nuova Alpha Tauri

La Toro Rosso ha ufficializzato la line-up per la prossima stagione, saranno Pierre Gasly e Daniil Kvyat a guidare le monoposto della scuderia di Faenza durante il Mondiale F1 2020. Il team italiano, che dal prossimo anno si chiamerà Alpha Tauri, ha confermato i due piloti protagonisti di questo finale di stagione: il francese era stato retrocesso dopo aver disputato la prima parte del campionato con la Red Bull (è ottavo in classifica con 77 punti all’attivo, il miglior risultato è il quarto posto in Gran Bretagna) mentre il russo avrà una nuova occasione dopo lo storico terzo posto ottenuto nel GP di Germania.