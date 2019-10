Le previsioni meteo: ancora una volta rischio pioggia durante la gara

Meteo nuvoloso in centroamerica: le previsioni per il GP del Messico di F1, nella giornata di oggi danno pioggia proprio per la finestra temporale nella quale si disputerà la gara: non è da escludere che si corra in condizioni completamente diverse rispetto a quelle testate negli scorsi giorni, magari anche con pista umida.

Nella giornata di oggi le previsioni indicano possibilità di pioggia in crescendo dalle ore 12.00 messicane fino alle ore 21.00 locali, quando le possibilità caleranno, con probabilità che i rovesci proseguano anche oltre. Non troppo basse le temperature, attorno ai 20-22° C, con l’umidità che toccherà punte bel oltre l’80% (Fonte: weather.com).

Ci sarà anche vento, ma poco sostenuto, che non dovrebbe mai andare oltre i 14 km/h, ma sono soprattutto le possibilità di precipitazioni, al di sopra del 70% per tutta la giornata, ad impensierire i team. Si preannuncia dunque una nuova giornata con gli occhi a scrutare il cielo sul circuito messicano.