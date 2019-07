Le previsioni meteo per la gara. La pioggia potrebbe arrivare prima dello start

Potremmo vivere una gara bagnata al GP di Germania di F1, che scatterà oggi alle ore 15.10. L’undicesima prova del Mondiale 2019 si preannuncia spettacolare e la pioggia potrebbe far salire ulteriormente le emozioni sul circuito di Hockenheim. Ieri nelle qualifiche Lewis Hamilton ha timbrato l’ennesima pole position, davanti a Max Verstappen e Valtteri Bottas, mentre è stata una giornata da dimenticare per la Ferrari, con Charles Leclerc che partirà dalla decima posizione e Sebastian Vettel addirittura dall’ultima.

Le previsioni meteo ad Hockenheim parlano di temporali dalle 13.00, con una possibilità di precipitazioni superiore al 50%. La pioggia potrebbe quindi arrivare prima dello spegnimento dei semafori e proseguire durante la gara. Se questo scenario si dovesse concretizzare, i team dovrebbero comunque avere il tempo di ottimizzare il set-up prima della partenza, ma si potrebbero ribaltare tutte le gerarchie perché nelle gare bagnate può succedere davvero di tutto, anche se sono ormai piuttosto rare da vedere. Dal muretto dei box lo sguardo sarà quindi per tutti verso l’alto per capire se davvero arriverà la pioggia in questo Gran Premio di Germania.

