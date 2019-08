Leclerc: "Contento per la pole anche se non sono stato perfetto"

Prestazione strepitosa e terza pole position della carriera in Formula 1 per Charles Leclerc, autore del miglior tempo delle qualifiche del Gran Premio del Belgio 2019, tredicesima tappa della stagione. Il monegasco della Ferrari si è confermato il più veloce sul giro secco dopo aver dominato anche le prove libere, rifilando addirittura sette decimi al compagno di squadra Sebastian Vettel e al britannico della Mercedes Lewis Hamilton. Leclerc ha stampato il nuovo record della pista di Spa-Francorchamps in 1’42″519 mettendo ancora in evidenza tutto il suo talento cristallino.

L’ex pilota dell’Alfa Romeo-Sauber ha espresso tutta la propria gioia subito dopo la qualifica proiettandosi però con grande concentrazione alla gara: “Ottime sensazioni anche se nel primo settore non sono stato perfetto nel giro veloce. Comunque sono estremamente soddisfatto per la pole position. Non so se gli altri si sono impegnati nella ricerca delle scie giuste, io mi sono concentrato solo sul mio lavoro senza cercare la scia degli altri e provando ad evitare il traffico. Volevo essere da solo in pista nel momento giusto ed ha funzionato. Abbiamo faticato un po’ di più nel passo gara ieri, perciò dobbiamo lavorare su quello, in ogni caso guardando al passo di oggi le sensazioni sono ottime“.