Leclerc e gli equilibri in Ferrari: "Vettel favorito? Ovvio, ha commesso meno errori di me"

Charles Leclerc sta affrontando il suo primo anno in Ferrari cercando di imparare nel più breve tempo possibile. Il suo obiettivo è chiaro: vincere il titolo iridato con la Rossa. Uno spirito molto combattivo e una velocità fuori dal comune sono gli aspetti che hanno conquistato subito i tifosi ferraristi, colpiti in positivo non solo dalle qualità mostrate in pista ma anche dalla disponibilità a parlare fin da subito in italiano. In un'intervista a L'Equipe, Leclerc traccia un primo bilancio della sua avventura a Maranello.

" Io faccio il mio lavoro in pista e sono felice di questo. Avere il supporto dei tifosi? Siete voi a dirlo ma è vero, mi sento davvero a mio agio in Ferrari. Non mi piacciono i giochi politici, non sono nel mio stile. Non posso farmi amico qualcuno solo perché potrebbe essermi utile, preferisco le amicizie naturali. È vero che dopo la gara in Bahrein le cose sono cambiate. Ora il team ha più rispetto per me perché ho mostrato che sono in grado di vincere. Capisco che deve esserci una certa gerarchia in una grande squadra come la Ferrari. Ed è ovvio che sia Seb (Vettel ndr.) il favorito perché ha un’esperienza incredibile ed è quattro volte campione del mondo. Da parte mia, devo fare il mio lavoro commettendo meno errori. Lui ne ha fatti meno "