Papà Hervé e Jules Bianchi come stelle polari che gli hanno insegnato i segreti e le tante sfacettature del mondo dei motori, Ayrton Senna come campione da studiare e al quale ispirarsi, Sebastian Vettel – il compagno di squadra – al quale carpire qualche segreto per crescere e provare ad essere, già da questa stagione, l’antagonista più credibile di Lewis Hamilton e della Mercedes nella lotta al titolo iridato. Charles Leclerc a meno di due settimane dallo start del mondiale di Formula 1 si confida ai microfoni del Corriere della Sera, raccontando le proprie ambizioni, la propria gratitudine nei confronti della Ferrari, i suoi idoli e il rapporto con gli scomodi avversari in pista.

Ferrari SF1000 flessibile, si può migliorare tanto gara dopo gara

" Riguardo ai test non avevo particolari aspettative. Lo scorso anno ero partito a bomba e poi andò male. Serviva un approccio diverso e così è stato. Questa vettura è migliorata in curva ed è meno forte sui rettilinei. Ma la verità l’avremo più avanti. Sono contento di come abbiamo lavorato. Mercedes e Red Bull sono molto forti ma la nostra macchina sembra flessibile e quando è cosi maggiori sono le possibilità di svilupparla, di adattarla al pilota, di migliorare su ogni circuito. "

La foto di papà come salvaschermo sul telefonino, Senna ispirazione costante

" Mio padre Hervé e Jules Bianchi sono state le persone più importanti nel mio percorso nel motorismo e averle perdute mi ha permesso di dare peso a ciò che conta e valore relativo a ciò che conta meno. Papà è stato pilota, smise per problemi economici e fondò una piccola azienda di materie plastiche. Di lui ho un ricordo indelebile, un suo abbraccio ai tempi del kart. È la foto più cara, lo sfondo che vedo quando guardo il mio telefonino. La passione per Senna? Ayrton e mio papà corsero insieme una volta, si conoscevano e di Senna mi raccontava per ore durante i trasferimenti in auto per andare alle gare. Descriveva i suoi modi, il suo stile. Ero un ragazzino e non l’avevo mai visto in pista. Così mi sono informato: libri, filmati, documentari. La consapevolezza del talento ricevuto e la sua voglia di migliorare sono straordinarie. La storia di Ayrton mi ha sempre ispirato. "

Grazie Vettel, ammiro Hamilton

" Il rapporto con Vettel? Da Sebastian ho imparato moltissimo. È forte ed esperto, mi ha aiutato a crescere e continuerà a farlo. Hamilton: lo ammiro per come riesce a dare il 100% sempre. Abbiamo un buon rapporto, credo di essere sempre stato rispettoso e penso lo gradisca anche se dopo quella battaglia a Monza, qualche parola non proprio carina la disse. Con Verstappen condivido una storia lunga, siamo maturati entrambi, ci rispettiamo. E se diventa aggressivo lo divento anch’io. "

Il paracadute? Sono un po’ matto ma posso fare a meno di certe emozioni...

" Ferrari arrabbiata per il lancio in paracadute? È che ho 22 anni e sono un po’ matto, l’adrenalina è un richiamo forte. Però posso fare a meno di certe emozioni, sono piccoli sacrifici per una persona privilegiata. Che compagno vorrei nel 2021? Il problema del compagno non esiste. Basta che sia un pilota veloce. Sono felice di essere un pilota Ferrari e devo progredire per forza. "