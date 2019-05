Leclerc: "I miglioramenti si vedranno a Barcellona. Il team ha fatto un ottimo lavoro"

Charles Leclerc ha parlato ad un evento pubblicitario prima del GP di Spagna. Il pilota della Ferrari, come riporta Marca, ha parlato della gara di domenica e di come la scuderia italiana voglia mettere fine al dominio Mercedes di questo inizio di campionato:

" Stiamo cercando di migliorarci e raggiungerli. La pista è perfetta per giudicare i miglioramenti e le evoluzioni che abbiamo portato, quindi vedremo cosa succedere in pista. Il team ha fatto un ottimo lavoro per portare a Barcellona questo miglioramento e lo ha fatto anche prima del previsto "

Continua Leclerc: “Siamo molto contenti, non vediamo l’ora di provare questa nuova unità di potenza in pista già da domani nelle prove. Le prestazioni ci sono state anche prima. A Baku ho fatto degli errori e in Bahrain abbiamo avuto qualche problema, ma abbiamo il potenziale per fare estremamente bene e penso che i risultati arriveranno presto”.

Leclerc si è poi soffermato sulle battaglie dello scorso anno con Fernando Alonso e poi ha parlato anche di Carlos Sainz: “Con Fernando ho avuto delle grandi lotte, ho imparato molto da lui perché ero un debuttante e impari da un pilota come lui, è stata una grande esperienza. Carlos è ora l’unico spagnolo e penso che sia estremamente forte quest’anno e gli auguro il meglio”.