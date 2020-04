Leclerc: "Sarei felice se restasse Vettel, ma rispetterei anche una sua scelta diversa"

Dal nostro partner OAsport.it

Lo slittamento dell’inizio del Mondiale di Formula 1, provocato dall’emergenza globale legata al Coronavirus, rende di fatto più complicata la situazione per quanto riguarda le trattative tra team e piloti in scadenza di contratto a fine stagione. Uno di questi è il tedesco Sebastian Vettel, pronto ad affrontare la sua sesta (e ultima?) annata con la Ferrari a caccia del quinto titolo iridato della carriera. Nell’ultimo campionato, il teutonico ha vissuto l’esplosione improvvisa del compagno di squadra Charles Leclerc, prodotto della FDA e autore di una bellissima stagione all’esordio con la Rossa.

Play Icon WATCH Vettel-Leclerc, è guerra rossa in Ferrari! I 5 momenti che hanno incrinato il rapporto 00:01:31

Formula 1 Leclerc: "Verstappen sempre al limite, lottare con lui è divertente. Hamilton è diverso" 25/04/2020 A 14:01

Il monegasco classe 1997, durante un’intervista rilasciata a Sky Sport UK, ha parlato del suo rapporto con Vettel e della possibilità che venga sostituito l’anno prossimo:

Il rapporto con Seb è decisamente migliore di quanto non pensino le persone osservando dall’esterno. È sempre stato lo stesso, dall’inizio a oggi, sebbene abbiamo avuto alcuni problemi in pista: ogni volta ne abbiamo parlato con calma e siamo tornati più forti. Dopo il Brasile è stato difficile, in realtà dopo la gara è andato tutto a posto ed è quel che mi piace con Seb. Sì, sarei molto felice se restasse, però come detto rispetterei anche una sua scelta diversa

Leclerc si è poi soffermato a livello personale sugli aspetti ancora da migliorare: “Provo sempre a migliorare in ogni cosa che faccio, a ogni stagione. Finora sono contento dei miei progressi ma devo continuare, ci sono degli aspetti sui quali lavorare dallo scorso anno: la gestione delle gomme in gara, ci sto lavorando ma sono piuttosto certo che, dai test, ho sicuramente migliorato parecchio su questo fronte. Sono felice di questo, dobbiamo lavorare, non abbiamo ancora corso quest’anno e non ho le mie risposte relativamente ai progressi compiuti, se ne sono stati fatti di significativi o meno. Però, guardando ai test sono contento dei progressi, aspettiamo e vedremo la prima gara ma spero sia così”.

erik.nicolaysen@oasport.it

Play Icon WATCH Vettel: "Se ho chiuso Leclerc? Io andavo dritto...” 00:00:08

Formula 1 Leclerc attende con calma: "I tifosi della Ferrari mi sono vicini. Gareggiare a luglio? Lo spero" 24/04/2020 A 09:15