Charles Leclerc è pronto e carico in vista del Gran Premio del Giappone 2019 di Formula Uno e lo ha confermato anche nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana di Suzuka. Il monegasco è reduce da due vere e proprie beffe tra Singapore e Sochi, per motivi differenti, e ha enorme voglia di rifarsi e, contemporaneamente proseguire nella sua incredibile striscia di pole position, giunta a quota 4 in Russia.

" Le cose stanno andando bene. Dopo le vacanze la macchina è diventata davvero meravigliosa e mi ha regalato sensazioni positive. Sono reduce da un bel filotto di pole position, anche se le ultime due gare non sono andate come mi aspettavo. Le prestazioni ci sono e questo è l’aspetto più importante. Non ci sono motivi per non essere competitivi anche questo weekend, per cui dovremo essere concentrati sin dalla FP1 dato che sabato probabilmente non si girerà per colpa del tifone. Se raggiungerà la zona di Suzuka probabilmente sarà meglio rimandare le qualifiche a domenica mattina pensando alla sicurezza di noi piloti. "

Tra Marina Bay e Sochi, come si è ampiamente visto, i piloti della Ferrari hanno passato più tempo concentrati nei team radio, piuttosto che sulla pista. Il rischio di rottura dei rapporti è davvero dietro l’angolo.

" Sicuramente ci sono stati dei fraintendimenti, dopo la gara ho discusso di questo con il team e ora è tutto chiaro. Il primo punto per noi deve essere obbedire ai team order, e non sempre è successo. Dall’esterno tutto è sembrato molto più grande di quello che effettivamente è stato, ora è tutto risolto. Non ho avuto modo di parlare con Sebastian dato che a Maranello non ci siamo incrociati, ma so che il giorno precedente aveva già parlato con Mattia Binotto che mi ha riportato il suo punto di vista. "

Tornando a questo weekend. Il tracciato nipponico rappresenta un vero e proprio esame di maturità per ogni pilota, con una prima parte davvero complicata e spettacolare con una serie di curve meravigliose.

" Il T1 lo adoro, non puoi sbagliare mai di un millimetro. Devi essere preciso in ogni curva per non sbagliare quella successiva. Quando le affronti al massimo è davvero emozionante. "

Ultima battuta sugli obiettivi personali in questo finale di campionato.

" La priorità è il team, ovviamente. Cercherò di dare il massimo ma sempre pensando al bene della squadra. Tra di noi non cambia nulla. io proverò ad arrivare davanti a Sebastian, e lui farà lo stesso con me, com’è giusto che sia. "

