Leclerc: "Verstappen sempre al limite, lottare con lui è divertente. Hamilton è diverso"

Charles Leclerc, dopo appena una stagione in Rosso, è già diventato l’idolo dei tifosi del Cavallino a suon di pole position e soprattutto grazie alla doppietta Spa-Monza ottenuta prima della trasferta asiatica dello scorso campionato del mondo di Formula 1. Il monegasco, estremamente impegnato in questo periodo di quarantena con svariati simulatori di guida, attende come tutti i suoi colleghi il via di una stagione che potrebbe partire secondo le ultime indiscrezioni con un doppio Gran Premio in Austria a inizio luglio. In un'intervista rilasciata a Sky Sports UK, il talentuoso pilota della Ferrari ha parlato dei suoi rivali principali e in particolare del sei volte campione del mondo Lewis Hamilton:

È estremamente intelligente e la sua esperienza gli permette sempre di capire cosa stai per fare. Non è molto aggressivo ed è sempre corretto, imparo davvero tanto quando mi trovo in battaglia con lui. Ha un modo di guidare diverso, ma è molto bravo ad anticipare ciò che stai per fare

Leclerc ha poi fatto un confronto tra il campione in carica Hamilton e l’olandese della Red Bull Max Verstappen, uno dei principali antagonisti per il monegasco in vista delle prossime stagioni in ottica iridata:

Se volessi essere sicuro di finire la gara, probabilmente sceglierei Lewis. Ma per il corpo a corpo in sé opterei per Max, perché so che è sempre divertente lottare con lui. È borderline, a volte supera il limite, altre volte rimane appena dentro

