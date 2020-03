Leclerc: "Vettel non si farà destabilizzare dal contratto in scadenza"

Charles Leclerc è stato sicuramente uno dei piloti più sorprendenti della griglia nelle ultime due stagioni in Formula 1, prima con l’ottimo 13° posto da rookie con l’Alfa Romeo nel 2018 e poi con il brillante quarto posto ottenuto nel 2019 alla prima annata in Ferrari. Il monegasco, campione del mondo GP3 e Formula 2, ha confermato il suo talento anche nella massima categoria del motorsport come dimostrano le due vittorie a Spa e Monza oltre alle sette pole position conquistate nella passata stagione (pole-man dell’anno).

La scuderia di Maranello, convinta a suon di prestazioni in linea se non superiori a quelle del quattro volte campione del mondo e compagno di squadra Sebastian Vettel (in scadenza di contratto a fine 2020), ha prolungato il contratto del monegasco fino al 2024.

" Sono davvero fortunato a ricoprire questa posizione, in cui per altro ho un contratto a lungo termine. Sono felice di essere in questa situazione. Conosco però bene anche la situazione in cui si trova Sebastian, perché negli ultimi due anni l’ho vissuta in prima persona. Non credo che avere un anno di contratto lo destabilizzerà così tanto. Lui è un pilota davvero forte e io mi aspetto che lo sia nonostante la situazione in cui si trova "

Video - Leclerc: "Ferrari ha lavorato per fare la migliore macchina, al 2020 chiedo serenità e maturità" 00:30

" Io sto molto bene con Vettel al mio fianco. Ma rispetterei la decisione della Ferrari qualora scegliesse di fare un cambiamento. Lo scorso anno abbiamo avuto momenti di frizione, ma la nostra relazione è rimasta la medesima. Io credo sia un’ottima cosa, siamo entrambi maturi abbastanza da separare ciò che avviene in pista da ciò che siamo al di fuori delle corse "

erik.nicolaysen@oasport.it