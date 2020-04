Leclerc: "Vinco, spengo il pc e cucino pasta in bianco. Che differenza con lo champagne sul podio"

Charles Leclerc si sta dimostrando un vero e proprio fenomeno con i videogiochi: ha vinto il GP della Cina virtuale, valido come terza tappa del Mondiale F1 organizzato da FIA e Liberty Media. Il monegasco si è scatenato al volante della Ferrari e ha infilato il secondo successo stagionale consecutivo, è scattato dalla pole position sul circuito di Shanghai e ha dominato con assoluta autorevolezza. Un successo meritato per il giovane fuoriclasse della Rossa, un trionfo vero e proprio anche se soltanto davanti al computer e non su una monoposto reale.

Charles Leclerc ha commentato in maniera divertente il suo sigillo a formato di pixel:

" Mi diverto molto a giocare e mi diverto ancora di più quando vinco. Ma i festeggiamenti dopo la corsa regalano una sensazione un po’ diversa. Spegnere il computer e andare a cucinare pasta in bianco è un po’ meno glamour che spruzzare champagne sul podio. "

Il ferrarista non vede l’ora di tornare in pista, si riuscirà a correre in Austria a inizio luglio? Ne sapremo di più nelle prossime settimane, dipende da come si svilupperà la pandemia.

