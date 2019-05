Lewis Hamilton si aggiunge alla lunga per fortuna lista dei grande campioni che dimostrano la propria unicità anche fuori gara, compiendo azioni che valgono tutta la loro ammirazione.

Tra i moltissimi fan di Lewis Hamilton c’è Harry, 5 anni, affetto da un raro tumore alle ossa, a cui il pilota dopo aver vinto il GP di Spagna domenica scorsa ha deciso di regalare il trofeo e la monoposto.

Hamilton ha ringraziato cos il bimbo, che timidamente in un video gli aveva augurato buona fortuna per la gara. Gara che il pilota inglese ha dedicato al piccolo, la cui causa è stata appoggiata dalla scuderia Mercedes e da tutta la Formula 1.

" Non conosco Lewis, ma penso che da quello che abbiamo visto è una persona genuina che ha voluto trasmettere un messaggio importante dedicando la vittoria ad Harry, questo per noi significa molto. [Il padre di Harry, alla BBC] "

Un bel messaggio e un bel gesto che strappa un sorriso, in un momento difficilissimo per i genitori di Harry, che hanno aperto una portale online per raccogliere i fondi (Harry's Giant Pledge), necessari a combattere il terribile male del figlio.