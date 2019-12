Lewis Hamilton ha vinto il Power Ranking, Leclerc quinto: che classifica è?

Lewis Hamilton si è laureato Campione del Mondo per la sesta volta in carriera: il britannico si è confermato Re della F1 al termine di una stagione letteralmente dominata in lungo e in largo al volante della Mercedes. Il 34enne non ha avuto degni rivali nell’arco dei nove mesi di gara, ha surclassato il compagno di squadra Valtteri Bottas e ha ampiamente distaccato Max Verstappen, Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Lewis Hamilton ha chiuso il campionato con la bella vittoria nel GP di Abu Dhabi, partendo dalla pole position ha giganteggiato per tutta la gara con tanto di giro veloce e proprio questa prestazione gli ha permesso di vincere anche il Power Rankings.

Di cosa stiamo parlando? In ogni Gran Premio ci sono cinque giudici super partes che assegnano un voto da 0 a 10 a ciascun pilota in base alla sua performance. Alla vigilia della prova negli Emirati Arabi Uniti, Lewis Hamilton e Max Verstappen erano appaiati con la media di 43,4 punti ma l’apoteosi di Yas Marina ha fatto pendere la bilancia dalla parte del britannico il quale ha convinto la giuria nell’ultimo appuntamento: 50 punti complessivi, media che si alza a 43,7 mentre l’olandese rimane a quota 43,4.

A completare il podio è lo spagnolo Carlos Sainz con la sua McLaren (41,8) davanti al compagno di squadra Lando Norris (40,3), soltanto quinto Charles Leclerc (39,9) mentre Sebastian Vettel è addirittura undicesimo con l’altra Ferrari superato all’ultimo da Daniil Kvyat. Di seguito il Power Rankings F1 2019, la classifica stilata della F1 propone i punteggi soltanto dei primi dieci della graduatoria.

CLASSIFICA POWER RANKINGS

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 43,7

2. Max Verstappen (Red Bull) 43,4

3. Carlos Sainz (McLaren) 41,8

4. Lando Norris (McLaren) 40,3

5. Charles Leclerc (Ferrari) 39,9

6. Alexander Albon (Red Bull) 39,4

7. Valtteri Bottas (Mercedes) 39,0

8. Sergio Perez (Racing Point) 38,2

9. Daniel Ricciardo (Renault) 37,7

10. Daniil Kvyat (Toro Rosso) 37,2